Gobierno envía medicamentos a Venezuela para asistir a afectados por los terremotos

Parte de los medicamentos que fueron enviados a Venezuela como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026. ( FUENTE EXTERNA )

Como parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, el Gobierno de la República Dominicana dispuso el envío de un cargamento de medicamentos a la República Bolivariana de Venezuela, transportado en una aeronave de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), en apoyo a la población afectada por los recientes terremotos.

La misión aérea fue coordinada por el Ministerio de Defensa, en un esfuerzo conjunto con el Ministerio de Salud Pública y el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL), instituciones que trabajaron de manera articulada en la identificación, selección, preparación y despacho de los medicamentos para atender las necesidades más urgentes de esta emergencia.

"Los medicamentos serán entregados a las autoridades venezolanas competentes para su distribución conforme a las prioridades establecidas dentro de la respuesta nacional a la emergencia, fortaleciendo así la cooperación y la solidaridad entre ambas naciones", detalla una nota de prensa.

Este nuevo envío se suma al despliegue del equipo especializado de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas (USAR) del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (Cemed) y al transporte de material de apoyo para las operaciones de rescate.

Asimismo, también se une al establecimiento de dos centros de acopio para la recepción de donaciones y a las acciones de protección y asistencia a ciudadanos dominicanos desarrolladas por el Gobierno en territorio venezolano.

Próximos envíos humanitarios

Como parte de la siguiente fase de la Operación Quisqueya Solidaria 2026, el Gobierno dominicano también avanza en los preparativos para el envío de una embarcación con ayuda humanitaria hacia la República Bolivariana de Venezuela.

El buque, cuya salida está prevista para los próximos días, transportará un volumen considerable de alimentos, medicamentos, agua, insumos médicos y otros artículos de primera necesidad recolectados a través de los centros de acopio habilitados por el Ministerio de Defensa, ampliando así la capacidad de asistencia que la República Dominicana brinda al pueblo venezolano.

El Ministerio de Defensa destacó que las Fuerzas Armadas continúan poniendo a disposición del Estado sus capacidades operacionales, logísticas y de transporte aéreo y marítimo para garantizar una respuesta eficiente y oportuna.

Estas acciones reafirman el compromiso de la República Dominicana con la cooperación internacional, la solidaridad entre los pueblos y la asistencia a las naciones afectadas por desastres naturales.