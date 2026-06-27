El Gobierno coordina apoyo y posible retorno de médicos dominicanos en Venezuela tras terremotos

Edificios afectados por el terremoto en La Guaira, Venezuela. ( EFE/ RONALD PEÑA R )

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, informó este sábado que mantienen comunicación permanente con los médicos dominicanos que se encontraban en Venezuela al momento de los fuertes terremotos que afectaron ese país, el miércoles 24 de junio.

Mediante un comunicado de prensa, el funcionario indicó que continúan en contacto con los galenos, con el propósito de conocer su situación y brindar el acompañamiento necesario tras los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 que impactaron a la nación sudamericana.

Atallah explicó que, en coordinación con el Gobierno, se trabaja en los mecanismos que permitan facilitar el retorno seguro al país de aquellos profesionales de la salud que así lo deseen. Sin embargo, las autoridades no han informado sobre la cantidad de médicos dominicanos que se encuentran en Venezuela ni bajo qué condiciones residían allá.

"Escuchamos sus necesidades, conocimos su situación y estamos coordinando las acciones necesarias para apoyar a quienes decidan regresar a la República Dominicana", expresó el ministro.

Destaca trabajo de los profesionales de la salud

El ministro también reconoció la labor de los médicos dominicanos que han optado por permanecer en territorio venezolano para continuar ofreciendo atención sanitaria a la población afectada.

"Quiero expresar mi más profundo respeto por aquellos médicos dominicanos que, con la nobleza que distingue nuestra profesión, han decidido permanecer en Venezuela para seguir salvando vidas y acompañando al pueblo venezolano en este momento tan difícil", manifestó.

El titular de Salud Pública destacó que la respuesta de estos profesionales refleja los valores de solidaridad, humanidad y compromiso que caracterizan a la medicina dominicana.

"Ser médico dominicano también es esto: servir con solidaridad, humanidad y compromiso, aun en las circunstancias más adversas. Hoy siento un inmenso orgullo por nuestros profesionales de la salud", concluyó.