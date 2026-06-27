Gobierno autoriza proyecto de Google que conectará a RD con red global mediante cables submarinos

El presidente de la República, Luis Abinader, durante la firma del acuerdo que contempla la construcción de una instalación de Google de más de 7,000 metros cuadrados destinada al intercambio de datos. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) autorizó la operación de la empresa Swordfish Infrastructure, S.R.L. para la instalación y explotación de servicios portadores privados de telecomunicaciones en la República Dominicana, en el marco de un proyecto vinculado a la expansión de infraestructura digital impulsada por Google.

La decisión está contenida en la Resolución número DE-083-2026, emitida el 23 de junio de 2026 por la Dirección Ejecutiva del Indotel, mediante la cual la empresa fue inscrita en el Registro Especial que la habilita para operar servicios portadores a nivel nacional.

El proyecto contempla la instalación de sistemas de cables submarinos que aterrizarán en Cabeza de Toro, en la sección El Salado del distrito municipal Verón–Punta Cana, provincia La Altagracia.

De acuerdo con la información oficial, la iniciativa forma parte del desarrollo de un puerto internacional de intercambio digital impulsado por Google, con una inversión que en su primera fase supera los US$500 millones, orientado a convertir a República Dominicana en un hub regional de conectividad.

El sistema denominado Swordfish contempla la instalación de cuatro cables submarinos internacionales, incluyendo dos enlaces iniciales entre República Dominicana y Estados Unidos, conectados a regiones de Google Cloud en Carolina del Sur y Virginia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/27/whatsapp-image-2026-02-19-at-115655-am-1024x682-e5d00771.jpeg El acuerdo contempla la construcción de una instalación de Google de más de 7,000 metros cuadrados destinada al intercambio de datos.

Estas conexiones permitirán fortalecer la capacidad de transmisión de datos, mejorar la resiliencia de la infraestructura digital del país y ampliar su integración con redes globales de servicios en la nube e inteligencia artificial.

Asimismo, el proyecto prevé la creación del primer anillo internacional de cables submarinos entre República Dominicana y Estados Unidos continental, lo que representa un hito en la conectividad digital del país.

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La Dirección Ejecutiva del Indotel acogió los informes técnicos y legales que determinaron que la solicitud de la empresa cumplía con todos los requisitos regulatorios para su aprobación.

acogió los y legales que determinaron que la solicitud de la empresa cumplía con todos los para su aprobación. Con esta autorización, el órgano regulador afirmó que la medida contribuye a fortalecer la confianza en la inversión tecnológica y posiciona al país como un punto estratégico dentro del ecosistema digital regional.