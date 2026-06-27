Así ayudará el Gobierno a los dominicanos que lo perdieron todo tras los terremotos en Venezuela

Autoridades dominicanas mantienen una misión de asistencia en Venezuela para apoyar a los ciudadanos afectados por los terremotos y facilitar su repatriación. En la imagen se observa a un hombre parada sobre los escombros tras los terremotos en Venezuela. ( EFE )

El Gobierno dominicano enviará este sábado una misión oficial a Venezuela para localizar, asistir y organizar la repatriación de los ciudadanos dominicanos afectados por los terremotos que impactaron ese país, en un operativo que también incluirá apoyo humanitario y la emisión de documentos provisionales para quienes perdieron sus identificaciones.

La misión del Mirex se encargará de:

Brindar asistencia consular a los dominicanos residentes en Venezuela que hayan resultado afectados.

a los dominicanos residentes en que hayan resultado afectados. Gestionarles alojamiento .

. Coordinar el proceso de repatriación en caso de que decidan regresar voluntariamente a República Dominicana.

La misión forma parte de la Operación Quisqueya Solidaria 2026 y será encabezada por el titular de la Dirección de Protección a Nacionales en el Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), Miguel Reyes.

Una fuente de la Cancillería explicó a Diario Libre que el equipo no parte con una cifra cerrada de afectados, sino con la tarea de construir un registro real de los dominicanos en situación de vulnerabilidad.

"A eso va la misión, a organizar toda esa data. Cuando la misión llegue ellos van a comenzar a organizar toda la información que ha llegado a través del enlace habilitado en Venezuela y, a partir de ahí, hacer un levantamiento formalizado", explicó la fuente.

El funcionario indicó que los reportes iniciales hablaban de cinco dominicanos, pero insistió en que el dato es preliminar.

"Ese número no lo sé todavía. Cuando la misión llegue comenzará el levantamiento formal de todos los casos", agregó.

JCE emitirá documentos a afectados

Uno de los elementos centrales del operativo será la participación de una delegación de la Junta Central Electoral (JCE), que asistirá a los dominicanos que perdieron sus documentos durante la emergencia.

La fuente explicó que esta labor será específica dentro del operativo general.

"La Junta es solo documentación. El tema de alojamiento y repatriación lo manejamos nosotros", precisó.

Repatriación con salvoconductos

Los dominicanos que hayan perdido sus pasaportes podrán regresar al país mediante salvoconductos o cartas de ruta, documentos temporales que permitirán su traslado en vuelos humanitarios organizados por el Estado dominicano.

"Con un salvoconducto ellos pueden viajar", explicó la fuente.

Los retornos serán coordinados en conjunto con la Fuerza Aérea Dominicana.

La fuente consultada también precisó que la misión del Mirex no incluye personal médico ni otras brigadas anunciadas por separado dentro del plan de asistencia al país suramericano. "Estamos manejando solo la salida de la misión del Mirex", indicó.

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Evacuaciones ya en marcha

Como parte de las primeras acciones de respuesta, el Ministerio de Defensa evacuó a 12 peloteros dominicanos que se encontraban en Venezuela participando en la Liga Mayor de Béisbol Profesional.

Asimismo, está previsto para este sábado el retorno de 15 ciudadanos dominicanos adicionales en un vuelo de la Fuerza Aérea Dominicana.

Hasta el momento, las autoridades han confirmado la muerte de una ciudadana dominicana a causa de los terremotos.

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Canales de asistencia

El Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que desde 2024 el Reino de España representa los intereses consulares de la República Dominicana en Venezuela.

Los dominicanos pueden solicitar asistencia a través de:

Consulado General de España en Caracas ( 24 horas ): +58 424 209 0264

en ( ): +58 424 209 0264 MIREX : (809) 987-7001, extensiones 7595 , 7597 y 7100

: (809) 987-7001, , 7597 y 7100 Correo : proteccionanacionales@ mirex .gob.do

: proteccionanacionales@ .gob.do Contacto de orientación: Ysidro Castillo, +58 424 186 4464

Centros de acopio en el país

Como parte del plan de ayuda, el Gobierno habilitó dos centros de acopio en Santo Domingo.

Base Aérea de San Isidro : recepción exclusiva de medicamentos

: recepción exclusiva de Base Naval "27 de Febrero", Sans Soucí: alimentos, agua y productos no perecederos

Las donaciones serán clasificadas por personal militar y civil especializado antes de ser enviadas a Venezuela.