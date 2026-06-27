Gobierno habilita vuelo humanitario para dominicanos afectados por terremotos en Venezuela

El vuelo tendrá capacidad para 90 pasajeros y saldrá desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex) informó que fue habilitado un vuelo humanitario para facilitar el retorno seguro y oportuno de dominicanas y dominicanos que se encuentran en las zonas afectadas por los terremotos ocurridos el pasado miércoles.

De acuerdo con un comunicado, el vuelo tendrá capacidad para 90 pasajeros y saldrá desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia, con destino al Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), en Santo Domingo.

La primera operación está programada para el lunes 29 de junio, en las primeras horas de la mañana.

El Mirex explicó que los ciudadanos dominicanos interesados en retornar al país deberán acreditar su identidad mediante la presentación de su cédula de identidad y electoral o su pasaporte dominicano vigente.

Asistencia de la JCE

Para los connacionales que hayan perdido sus documentos de identidad o no cuenten con ellos, una delegación de la Junta Central Electoral (JCE) brindará asistencia a partir del martes 30 de junio, con el objetivo de facilitar los procesos de identificación y documentación que permitan su retorno al país en un vuelo posterior.

Los dominicanos interesados en acogerse a este servicio podrán comunicarse con los integrantes de la misión especial del Ministerio de Relaciones Exteriores que ya se encuentra en Venezuela.

Entre los contactos habilitados figuran Miguel Reyes Taveras, director de Protección a Nacionales en el Exterior, en el teléfono (809) 906-8283; George Luis de León, coordinador, en el (829) 728-9035; y Pablo González, analista, en el (829) 548-7940.

Asimismo, los ciudadanos podrán contactar al Consulado General de España en Caracas, que desde el 30 de julio de 2024 ejerce la representación de los intereses de República Dominicana en Venezuela, a través de su línea de emergencia disponible las 24 horas: +58 424 209 0264.

El MIREX también mantiene habilitados sus canales de asistencia en Santo Domingo mediante el teléfono (809) 987-7001, extensiones 7595, 7597 y 7100, así como el correo electrónico proteccionanacionales@mirex.gob.do. De igual manera, los ciudadanos dominicanos que requieran orientación podrán comunicarse con Ysidro Castillo al teléfono +58 424 186 4464.

La institución reiteró que continuará desplegando todas las acciones necesarias para proteger la vida, la integridad y el bienestar de los dominicanos en el exterior, como parte de la política del Gobierno del presidente Luis Abinader de priorizar la protección y asistencia de sus nacionales dondequiera que se encuentren.