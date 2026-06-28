Apresan hombre por homicidio durante una riña en Navarrete; otro permanece prófugo

El detenido fue identificado como Félix Castro Juan (El Negro), de 22 años, mientras que las autoridades persiguen a Brayan Castro Juan (Alicate), señalado como el presunto autor de las heridas de arma blanca que provocaron la muerte de Daniel Maximiliano Pérez, de 24 años. ( FUENTE EXTERNA )

Un hombre fue detenido y otro es buscado por las autoridades por su presunta participación en la muerte de un joven de 24 años durante una riña ocurrida la madrugada de este domingo en el municipio Villa Bisonó (Navarrete), informó la Policía Nacional.

El apresado fue identificado como Félix Castro Juan (el Negro), de 22 años, mientras que las autoridades persiguen a Brayan Castro Juan (Alicate), señalado como el presunto autor de las heridas de arma blanca que provocaron la muerte de Daniel Maximiliano Pérez, de 24 años.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió cuando los involucrados compartían e ingerían bebidas alcohólicas y sostuvieron una discusión que escaló a una riña en las proximidades de un centro de diversión del municipio.

Las investigaciones indican que, durante el altercado, Brayan Castro Juan habría atacado a la víctima con un cuchillo, ocasionándole heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

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Acciones policiales

Tras el incidente, agentes de la Policía localizaron y detuvieron a Félix Castro Juan, mientras que el otro señalado abandonó la escena y continúa prófugo.

Durante el levantamiento de evidencias, los investigadores ocuparon el cuchillo que, según la Policía, habría sido utilizado para cometer el homicidio y que fue dejado en el lugar.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público para el conocimiento de las medidas correspondientes, mientras continúan las investigaciones y la búsqueda de Brayan Castro Juan, a quien la Policía exhortó a entregarse por la vía que considere pertinente.

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