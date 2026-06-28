Ejército gradúa a 260 militares del primer semestre de 2026

El Ejército de República Dominicana graduó este fin de semana a 260 militares que completaron los programas de formación y capacitación correspondientes al primer semestre académico de 2026, en una ceremonia encabezada por el comandante general de la institución, mayor general Jorge Iván Camino Pérez.

Los graduandos incluyen 92 oficiales, 51 suboficiales y 117 alistados, quienes recibieron instrucción en áreas como Infantería, Inteligencia de Combate, Administración Logística, Formación Militar y Oratoria, además de diplomados y cursos de capacitación en distintos niveles.

Durante el acto, celebrado por la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar (DGECEM), el comandante general destacó la importancia de la educación continua para fortalecer las capacidades del Ejército y enfrentar los retos de la institución, indica una nota de prensa.

"El verdadero profesional militar debe esforzarse cada día por ser, saber y hacer las cosas de manera correcta", expresó Camino Pérez al exhortar a los graduados a ejercer el liderazgo con disciplina, integridad y vocación de servicio.

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En la ceremonia fue reconocido como Graduado de Honor el capitán Juan Carlos Encarnación Gómez, del Curso Avanzado de Infantería, quien obtuvo la máxima calificación de la promoción y ofreció las palabras de agradecimiento en representación de los egresados.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/ejercito-graduacion2-7ff44043.jpg (FUENTE EXTERNA)

También recibieron distinciones el capitán Francis Antonio Quezada Encarnación, como Graduado Distinguido; el capitán Narciso Antonio Santos Pérez, por Excelencia Física; y el teniente coronel Maxwell Almonte Carvajal, reconocido como Docente Distinguido.

El acto contó con la participación de autoridades de la Dirección General de Educación, Capacitación y Entrenamiento Militar, la Escuela de Graduados de Estudios Militares y la Academia Militar "Batalla de las Carreras".

Con esta investidura, el Ejército reafirma su apuesta por la formación continua de su personal como parte del fortalecimiento de sus capacidades operativas y del desarrollo del liderazgo dentro de la institución.