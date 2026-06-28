Gobierno dominicano envía nuevo contingente de rescatistas a Venezuela

El ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, encabeza el acto de despedida de los rescatistas. ( FUENTE EXTERNA )

El Gobierno dominicano despachó este domingo un nuevo contingente de rescatistas hacia Venezuela para reforzar las labores de búsqueda, rescate y asistencia humanitaria en las zonas afectadas por las recientes inundaciones que han dejado víctimas mortales, desaparecidos y miles de desplazados.

La información fue ofrecida mediante una nota de prensa de la Presidencia de la República, en la que se explicó que el equipo está conformado por especialistas de diversas instituciones del Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta ante Desastres (PMR), con experiencia en operaciones de emergencia y atención a poblaciones afectadas por fenómenos naturales.

De acuerdo con el comunicado, el contingente está integrado por personal capacitado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, atención prehospitalaria, logística y evaluación de daños.

Los rescatistas trabajarán de manera coordinada con las autoridades venezolanas y los organismos internacionales presentes en la zona para apoyar las tareas de localización de personas, evacuación de comunidades y asistencia a los damnificados.

El contingente fue despedido por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, ERD, quien destacó el alto nivel de preparación, profesionalismo y vocación de servicio de los hombres y mujeres que integran la misión.

al acto de despedida también asistieron Edwin Olivares, subdirector de Operaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE); Jesús Vargas, director de la Defensa Civil de Santo Domingo, y el general de brigada piloto Manuel A. García Lithgow, subcomandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD).

El Gobierno indicó que esta misión responde a la solidaridad de la República Dominicana con el pueblo venezolano en un momento de emergencia y forma parte de la cooperación que el país brinda a otras naciones cuando enfrentan desastres naturales o situaciones de crisis humanitaria.

Los dominicanos permanecerán en la zona de desastre sin límite de tiempo

Las autoridades destacaron que los miembros del contingente cuentan con el entrenamiento y el equipamiento necesarios para operar en escenarios de alto riesgo y permanecerán en territorio venezolano el tiempo que sea requerido por las labores de respuesta, en coordinación con los organismos de protección civil de ese país.

La misión se suma a otras intervenciones internacionales en las que han participado equipos dominicanos de rescate, reconocidos por su experiencia en operaciones de búsqueda y salvamento tras terremotos, huracanes e inundaciones, tanto en el país como en el extranjero.