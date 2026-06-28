El Inacif del Cristo Redentor opera con un solo freezer para cadáveres

Fachada de morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) ( FUENTE DE ARCHIVO )

Desde hace aproximadamente una semana, la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), en su sede de Cristo Redentor, opera con un solo sistema de refrigeración luego de que su contenedor externo destinado a la conservación de cadáveres quedara fuera de servicio.

La avería obligó a retirar los cuerpos almacenados no reclamados que permanecían en esa unidad, los cuales fueron sepultados el pasado sábado en el cementerio Los Casabes. Desde entonces, los procedimientos se realizan únicamente con un freezer interno del instituto, que continúa funcionando con normalidad.

Durante un recorrido realizado por Diario Libre, el contenedor permanecía en las instalaciones del organismo forense y sin señales visibles de haber sido reparado.

En el área también se observó la presencia de un líquido sobre el pavimento cercano al furgón, aunque su procedencia no pudo ser establecida, fuentes atribuían al equipo de enfriamiento.

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Entre un fuerte hedor y falta de materiales

En los alrededores del área, varias personas que acudieron este domingo utilizaban mascarillas, ante lo que manifestaban un hedor intenso, en miras de evitar cualquier afectación de salud.

Según las informaciones, aún se trabaja en la eliminación de otros residuos faltantes como batas, guantes y otros materiales utilizados en procedimientos para proceder a la reparación.

De acuerdo con los datos obtenidos por este medio, se espera que el furgón de refrigeración externo sea reparado durante la próxima semana. Hasta el momento, las autoridades del Instituto Nacional de Ciencias Forenses no han informado las causas de la avería ni el tiempo estimado para restablecer el funcionamiento del contenedor externo.