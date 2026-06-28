Televisoras dominicanas organizan radioteletón para ayudar a Venezuela

Una mujer observa un edificio afectado por un terremoto, este sábado en La Guaira (Venezuela). EFE/ Henry Chirinos. ( EFE )

La televisión dominicana volverá a unirse por una causa humanitaria con la realización del radioteletón "Hoy por Venezuela", una jornada solidaria que se desarrollará el próximo lunes 29 de junio, de 12:00 del mediodía a 7:00 de la noche, para recaudar ayuda destinada a las familias afectadas en ese país.

La iniciativa es organizada por Radio Televisión Dominicana (RTVD) y el programa "El Show del Mediodía", que pondrán a disposición sus talentos, equipos técnicos y recursos logísticos para la transmisión.

A la cadena nacional se integrarán Color Visión, Telesistema, Teleantillas, Coral 39, Antena 21 y otros canales de televisión, además de las emisoras Dominicana FM, Quisqueya FM y las pertenecientes al grupo Panorama.

El director general de RTVD y productor de "El Show del Mediodía", Iván Ruiz, destacó que la televisión ha respondido históricamente de manera conjunta en momentos de crisis.

"Siempre en los momentos más difíciles, tanto de nuestro país como de hermanas naciones, la televisión se ha unido para juntos lograr la fuerza de apoyar a quienes más lo necesitan, transformando las pantallas en un puente de esperanza, solidaridad y recaudación de ayuda humanitaria", expresó Ruiz.

Como parte del operativo, la Plaza Rafael Solano, ubicada en la sede de RTVD, en la calle Doctor Tejada Florentino número 8, en Villa Consuelo, funcionará como centro de acopio para recibir donaciones de ciudadanos, instituciones y empresas.

Centros de acopio y logística

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/foto-ilustrativa-plaza-rafael-solano-1-aa8e76ae.jpg La Plaza Rafael Solano, ubicada en la sede de Radio Televisión Dominicana, será el centro de acopio de las donaciones destinadas a las familias afectadas en Venezuela.

La jornada comenzará al mediodía con una transmisión encabezada por el elenco de "El Show del Mediodía", mientras que la señal de televisión y radio permanecerá abierta para que otros medios de comunicación puedan integrarse al teletón.

Ruiz informó que también se instalará una unidad de recepción de donaciones en el puerto de Sans Soucí, donde un barco partirá al día siguiente hacia Venezuela con la ayuda recolectada. Asimismo, indicó que el Ministerio de Defensa facilitará dos aeronaves para el traslado de parte de los suministros.

Donaciones y apoyo económico

Los organizadores solicitaron principalmente artículos de rescate y supervivencia inmediata, entre ellos gasas, vendas, torniquetes, suero y analgésicos; linternas de cabeza, guantes de carnaza, lonas plásticas y mantas térmicas; alimentos enlatados de fácil apertura, barras de proteína y pastillas potabilizadoras de agua, además de productos de higiene como toallas húmedas, pañales y toallas sanitarias.

Quienes no puedan realizar donaciones en especie también podrán hacer aportes económicos a través de Unicef. Durante la transmisión serán difundidos los números de las cuentas habilitadas para ese fin.

RTVD informó que las áreas de Administración, Producción, Prensa, Comunicaciones, Protocolo, Creatividad y Seguridad trabajarán de manera coordinada para garantizar el desarrollo de la jornada solidaria.

La institución invitó a la población a participar en la iniciativa con el objetivo de contribuir a la asistencia humanitaria destinada a las familias afectadas en Venezuela.