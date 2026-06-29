Presentan "Aura", una app de alerta digital para prevenir feminicidios en República Dominicana

Cuando la víctima se siente en peligro, activa la alerta digital en Aura, la App para prevenir los feminicidios. ( DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ )

En la República Dominicana, la violencia feminicida mantiene una tendencia alarmante con un promedio de alrededor de ocho mujeres asesinadas cada mes, una cifra que refleja la persistencia de una crisis estructural de violencia de género que continúa cobrando vidas en el país.

Solo durante el primer trimestre de 2026, la Procuraduría General de la República reportó 22 feminicidios y 17,552 denuncias vinculadas a violencia de género, violencia intrafamiliar y delitos sexuales. El 86 % de las mujeres asesinadas no había denunciado previamente.

En medio de este contexto, cuatro desarrolladores presentaron Aura, una herramienta tecnológica diseñada para ofrecer una respuesta rápida ante situaciones de riesgo y contribuir a la prevención de feminicidios mediante un sistema de alerta digital inmediata.

La plataforma funciona como un mecanismo de emergencia activado desde el teléfono móvil, que permite a las usuarias enviar una señal de auxilio en tiempo real a contactos de confianza y a las autoridades correspondientes. El objetivo es reducir el tiempo de respuesta ante situaciones de peligro inminente.

La idea surgió hace dos años, cuando Víctor de los Santos, especialista en estadísticas, tuvo un sueño con la aplicación y se acercó a Pedro Solares, coordinador del proyecto, quien junto a Alvin Rodríguez y Fernando Manzano, investigadores de la Universidad Domínico-Americano (Unicda), le dieron forma a través de la empresa Cyntrax. El nombre Aura es un homenaje a las madres de Víctor y Fernando, ambas llamadas así.

De acuerdo con los desarrolladores, la herramienta busca facilitar el acceso a mecanismos de protección, especialmente cuando la víctima necesita actuar de forma discreta o no puede realizar una llamada tradicional de emergencia.

La aplicación incorpora funciones de activación rápida de alertas, geolocalización y conexión con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y el Ministerio de la Mujer.

"Al inicio era una aplicación, ya es todo un sistema", explicó Solares.

Aunque Aura ha sido presentada como una innovación en materia de respuesta ante emergencias, sus creadores reconocen que su funcionamiento dependerá de la integración con las instituciones encargadas de atender los casos de violencia de género.

¿Cómo funciona?

Una vez la usuaria activa la alerta, el sistema comparte su ubicación en tiempo real e identifica cuál es la patrulla policial más cercana para calcular la ruta más rápida hasta el lugar de la emergencia. Al mismo tiempo, comienza a almacenar evidencia forense digital, incluyendo grabaciones de audio y otros datos que podrían ser utilizados posteriormente durante una investigación y autorizados por un juez.

La plataforma incorpora además un asistente basado en inteligencia artificial, Aura Talk, que mantiene comunicación con la víctima mientras llega la ayuda y le permite enviar mensajes prediseñados para informar si el agresor está armado, si se trata de una falsa alarma o cualquier otra condición de riesgo, sin necesidad de escribir.

Aura también dispone de un modo de camuflaje que permite ocultar la aplicación bajo la apariencia de, por ejemplo, una calculadora, además de diferentes formas de activar la alerta, ya sea mediante comandos de voz, el movimiento del teléfono o temporizadores de seguridad previamente configurados.





"El sistema está altamente configurado para que sea seguro por si el agresor controla el teléfono", advierte Solares.

Predenuncia digital

Otra de sus funciones de Aura es la predenuncia digital, siendo esta su gran innovación.

La víctima puede completar un formulario desde cualquier lugar, firmarlo mediante reconocimiento biométrico y enviarlo electrónicamente a la Procuraduría General de la República para iniciar el proceso.

"La víctima no tiene que ir a preguntar a la Fiscalía cómo está mi expediente. Tú estás viendo lo que está pasando desde tu casa. La víctima no tiene que exponerse", explicó Solares mientras demostraba las distintas fases: envío, recepción, revisión, y aceptación, que es cuando la denuncia queda formalizada.

La plataforma también permite solicitar órdenes de protección, ingreso a casas de acogida y otras medidas cautelares directamente desde la aplicación, además de consultar el estado del expediente una vez la denuncia ha sido formalizada.

Los desarrolladores indicaron que el sistema fue diseñado para ser inclusivo y pueda ser utilizado por personas con discapacidad visual o auditiva mediante diferentes mecanismos de activación de las alertas.

Asimismo, incorpora una comunidad privada denominada Hermanas que acompañan, donde las usuarias pueden compartir experiencias y casos de éxito sin revelar información personal, ya que el sistema elimina automáticamente cualquier dato que permita identificar a la víctima.

Entrelazar App con instituciones del Gobierno

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/28/23062026-desarrolladores-de-aura-app-para-prevenir-feminicidios-steven-curiel-8b297142.jpg Pedro Solares, Víctor de los Santos y Alvin Rodríguez, desarrolladores de Aura. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

Los investigadores aseguraron que Aura ya se encuentra completamente desarrollada y que su implementación solo requiere la integración con las instituciones estatales encargadas de atender las emergencias.

"Lo que nosotros queremos es que el Gobierno dominicano sepa que lo que está pidiendo, que son respuestas, aquí las tenemos, aquí tenemos la aplicación que funciona perfectamente", afirmó Solares.

El equipo explicó que el desarrollo de la plataforma ha supuesto una inversión superior a 2.2 millones de pesos, financiada con recursos propios para cubrir programación, infraestructura tecnológica y licencias de los distintos servicios que utiliza el sistema.

Por ello, proponen iniciar un proyecto piloto en el Distrito Nacional para validar el funcionamiento de la plataforma y posteriormente extenderla al resto del país.

"No estamos hablando de una idea; estamos hablando de un producto que ya está desarrollado. Todo está hecho", señaló Pedro.

Incluso, dijeron estar dispuestos a ceder gratuitamente la tecnología si eso facilita su implementación.

"Estamos tan abiertos que, si vemos que el Gobierno pone los recursos, hasta les regalamos el código. Porque lo que nosotros queremos es que no sigan matando mujeres", añadió Solares.

Los desarrolladores consideran que Aura puede convertirse en una herramienta complementaria para fortalecer la respuesta institucional frente a la violencia de género y reducir el tiempo de atención a las víctimas, aunque insisten en que su éxito dependerá del respaldo y la coordinación de las autoridades responsables de proteger a las mujeres en situación de riesgo.