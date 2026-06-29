La DNCD ocupa 129 libras de marihuana en una yipeta en el KM 15 de Azua

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este lunes que, en coordinación con el Ministerio Público y la Fuerza Conjunta Interagencial, ocupó un cargamento de 129.62 libras de marihuana oculto en una yipeta durante un operativo de interdicción realizado en el puesto de chequeo Los Pilones, en la provincia de Azua. Un hombre y una mujer fueron detenidos.

La institución informó que el vehículo fue interceptado en el puesto de control ubicado en el kilómetro 15, luego de que las autoridades recibieran informes de inteligencia que indicaban que el conductor transportaba una cantidad indeterminada de sustancias narcóticas.

Por disposición del Ministerio Público, los agentes realizaron una inspección al vehículo y descubrieron una caleta en la parte trasera, donde estaban escondidas 13 pacas de marihuana. El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que el cargamento tuvo un peso total de 129.62 libras, dijo la entidad en una nota de prensa.

Detenciones y proceso legal

Durante el operativo fueron arrestados el conductor de la yipeta y una mujer que lo acompañaba. Ambos serán puestos a disposición de la justicia en las próximas horas por presunta violación a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.

Además de la droga, las autoridades ocuparon tres teléfonos celulares y dinero en efectivo como parte de la investigación.

La DNCD y el Ministerio Público informaron que continúan profundizando las pesquisas para determinar si existen otros implicados en el caso y proceder con su captura y sometimiento a la justicia.