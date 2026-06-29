La solidaridad dominicana dice presente en diversos centros de acopio para asistir a los venezolanos

Una mujer clasifica medicamentos en uno de los centros de acopio para ayudar al pueblo venezolano. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

En el Distrito Nacional se han instalado varios centros de acopio, donde se reciben todo tipo de productos para las víctimas del doble terremoto ocurrido la semana pasada en Venezuela. Desde entonces, muchas personas han acudido a estos lugares y no han escatimado tiempo ni recursos para brindar su ayuda a los afectados.

Diario Libre realizó un recorrido en los centros ubicados en Ágora Mall, Sambil y Blue Mall y pudo constatar la presencia de muchas personas llevando todo tipo de productos y colaborando con su clasificación para su posterior envío a Venezuela.

"Yo soy dominicano y estoy aquí como voluntario. Muchos dominicanos, venezolanos, colombianos, todo tipo de gente extranjera aquí están viniendo a ayudar con mucha compra, mucha comida y de todo", afirmó Ornan Moisés Matos, quien se encontraba asistiendo en el centro ubicado en Sambil.

Aseguró que ahora mismo lo que más se requiere son biberones, leche en polvo, compotas, ropa para bebés, etc.

"Tenemos muchos envíos, muchas cajas, mucha medicina, mucha comida, mucha agua, mucha ropa, mucho de todo, gracias a Dios", comentó el joven.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/f4a0975-a2b0f231.jpg Clasifican alimentos para Venezuela. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/29/f4a0996-064d80eb.jpg Personas que acuden a los centros de acopio a donar insumos. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

Se necesitan muchos medicamentos

Luis Cuevas, un venezolano que está trabajando como voluntario en el centro de acopio de Sambil, comentó estar sumamente agradecido por la ayuda que la República Dominicana le ha brindado a su país.

Afirmó que el centro ha estado muy activo y que se ha recibido todo tipo de productos, pero que ahora lo que más necesitan son medicamentos.

"Ahora mismo nuestra prioridad en la colaboración de aquellas personas que todavía siguen trayendo donativos es específicamente medicina, muchas medicinas necesitamos para niños, para adultos, pañales. Ropa no, por favor, y agua tampoco porque tenemos demasiada ropa y demasiada agua", comentó Cuevas.

Felicitó al pueblo dominicano por "desbordarse" con las ayudas y solidaridad y dijo que el pueblo venezolano estará siempre agradecido. Comentó que a pesar de haber muchas necesidades por parte de los afectados los insumos llegarán a aquellos que realmente lo requieren.

"No tengo palabras para expresar todo lo que han hecho por nosotros. Son momentos muy difíciles porque hay muchas necesidades y mucha confusión también con los medios, pero les podemos asegurar que todos estos insumos que estamos recibiendo van a llegar a manos seguras", dijo Cuevas.