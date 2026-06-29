De Caucedo a Ocoa: grandes decomisos de cocaína y marihuana en RD durante los últimos cinco años

Varios paquetes de cocaína incautados por oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

A medida que las autoridades fortalecen la lucha contra las redes de narcotráfico en la República Dominicana, cada vez es más común el decomiso de grandes cantidades de narcóticos, especialmente de cocaína y marihuana, que figuran entre las drogas más consumidas a nivel mundial.

Entre el 2021 y el primer trimestre de 2026, en el país se han decomisado un total de 163,767.59 kilogramos, que es lo mismo que decir 163 toneladas, de diversas sustancias controladas, según registros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Aunque también se han reportado incautaciones de éxtasis, hachís, crack y opio, la cocaína y la marihuana representan la mayor parte de los narcóticos decomisados.

Según los registros de la DNCD, durante el periodo comprendido entre 2021 y el primer trimestre de 2026, la cocaína ha sido la droga de mayor tráfico e incautación en la República Dominicana.

Los datos generales

De acuerdo con los reportes, el volumen de cocaína decomisada supera por mucho a cualquier otra sustancia, ya que en dicho lapso de tiempo se han incautado aproximadamente 127,941.74 kilogramos.

El mayor decomiso correspondió a las 9.8 toneladas de la droga, equivalentes a 9,558 paquetes, incautadas en el Puerto Multimodal Caucedo, en Boca Chica, en diciembre de 2024. Este ha sido calificado por las autoridades, como el mayor cargamento de esta sustancia decomisado en la historia de República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/12/09/guatemala-afirma-que-contenedor-salio-sin-drogas-hacia-rd-.jpeg Vista de las casi 10 toneladas de cocaína que fueron incautadas por la DNCD en el Puerto Caucedo. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

La cocaína estaba oculta en un contenedor cargado de plátanos y bananos que habría llegado al país procedente de Colombia y tenía como destino final Europa.

El cargamento fue valorado en aproximadamente 250 millones de dólares. Por este caso, el Ministerio Público (MP) sometió a la justicia a 13 personas y a una empresa.

En noviembre de ese mismo año también fueron decomisadas 2.2 toneladas de cocaína en la referida terminal portuaria. El cargamento estaba oculto en cajas de ropa y calzado deportivo, envueltas en cinta adhesiva de distintos colores.

Según la DNCD, los paquetes provenían de Panamá y tenían como destino final el puerto de Amberes, en Bélgica.

Otro importante cargamento de cocaína fue incautado en abril de este 2026 frente a las costas de Pedernales. El alijo representó 1.7 toneladas y, como resultado del operativo, fueron arrestadas varias personas de distintas nacionalidades, entre ellas ciudadanos dominicanos, venezolanos y colombianos.

Evolución anual de incautaciones de cocaína



2021: 19,146.70 kg

2022: 27,027.19 kg

2023: 17,980.70 kg

2024: 37,258.42 kg (récord del periodo)

2025: 20,140.36 kg

2026 (Enero - Marzo): 6,388.37 kg

Operativos contra la marihuana

La marihuana ocupa el segundo lugar entre las drogas con mayor volumen de decomisos realizados por las autoridades. Entre 2021 y el primer trimestre de 2026 se habían incautado aproximadamente 35,141.15 kilogramos.

Aunque todavía no figura en esas estadísticas, el sembradío desmantelado recientemente en las lomas de la provincia San José de Ocoa, tuvo un peso superior a las 13,800 libras, convirtiéndose en la "mayor incautación de este tipo registrada en la historia de la República Dominicana".

La operación fue el resultado de una labor conjunta de inteligencia, seguimiento e investigación desarrollada por el Ministerio Público y la DNCD en una zona montañosa del distrito municipal El Pinar.

Este hallazgo guarda relación con un operativo previo realizado en junio en la misma demarcación, donde fue desmantelada otra plantación de marihuana con unas 3,000 plantas.

Según las autoridades, en esa zona montañosa se han eliminado cultivos de la hierba que superan las 18,000 plantas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/incautacion-de-marihuana-en-rd-supera-13800-libras-ff33a824.jpeg Plantas de marihuana desmanteladas en San José de Ocoa. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

Sin embargo, los decomisos de esta droga no se limitan a las montañas. En mayo de 2023, el Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) ocupó 815.9 libras de marihuana ocultas en un camión cargado de aguacates en Pedernales. Por este hecho fueron arrestadas dos personas.

Según las autoridades, la mercancía procedía de Haití y tenía como destino la ciudad de Santo Domingo.

Evolución anual de incautaciones de marihuana



2021: 6,262.66 kg

2022: 2,859.34 kg

2023: 6,899.76 kg

2024: 6,422.38 kg

2025: 11,660.08 kg (récord operativo)

2026 (Enero – Marzo) 1,036.93 kg.

Los constantes decomisos de narcóticos registrados en la República Dominicana ocurren en un contexto marcado por el aumento en el consumo de drogas a nivel mundial.

Aunque son ampliamente conocidos sus efectos perjudiciales sobre la salud y el impacto que generan en las familias, el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 señala que en 2024 el número de consumidores alcanzó las 331 millones de personas, una cifra récord que representa un incremento de aproximadamente un tercio respecto a hace una década.