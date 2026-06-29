El Tribunal Constitucional reúne a juezas de altas cortes de América Latina y el Caribe

La jurista colombiana Silvia Serrano, codirectora del Centro para la Salud y los Derechos Humanos del Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown. ( FUENTE EXTERNA )

El Tribunal Constitucional (TC) realizó este lunes el Primer Encuentro Regional de Magistradas de Altas Cortes de América Latina y el Caribe, un espacio pionero de diálogo e intercambio de experiencias sobre el liderazgo de las mujeres en la administración de justicia, la igualdad de género y su contribución al fortalecimiento del Estado de derecho.

La actividad se llevó a cabo con el apoyo del Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown, de Estados Unidos.

Al dar la bienvenida, la magistrada Army Ferreira, coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del TC de República Dominicana, destacó que este primer encuentro regional representa una oportunidad para compartir experiencias y reflexionar sobre los avances alcanzados en el reconocimiento del papel de las mujeres en los más altos órganos jurisdiccionales.

Ferreira afirmó que la perspectiva de la mujer en la administración de justicia contribuye a construir sistemas más inclusivos, participativos e igualitarios y aporta un equilibrio importante entre garantía y orden, rigurosidad en el análisis y valentía en la defensa de los valores democráticos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/whatsapp-image-2026-06-29-at-35427-pm-1a55ec54.jpeg El presidente del TC dominicano, Napoleón R. Estévez Lavandier, junto a los jueces de esa alta corte Eunisis Vásquez Acosta, Fidias F. Aristy Payano, Sonia Díaz Inoa, Army Ferreira, Amaury A. Reyes, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes y la magistrada de la SCJ,Nancy Salcedo. (FUENTE EXTERNA)

En ese sentido, expresó que "las actuales juezas debemos garantizar con nuestro proceder seguir abriendo oportunidades para futuras generaciones de mujeres que reflejan en nosotras su futuro".

Asimismo, reconoció el legado de las primeras juezas de esa alta corte, cuyas decisiones establecieron precedentes trascendentales en materia de igualdad de derechos de las mujeres, participación política y protección del derecho a la educación de niñas y adolescentes.

El panel del encuentro

Como parte de la agenda académica se desarrolló el panel "La paridad de género en las altas cortes: retos e impacto sustantivo en la administración de justicia", en el que participaron Karla Andrade Quevedo, vicepresidenta de la Corte Constitucional del Ecuador, y Nancy Yáñez Fuenzalida, ministra del Tribunal Constitucional de Chile.

También formaron parte de ese panel Nancy Salcedo, jueza de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana; Sonia Díaz Inoa, jueza del Tribunal Constitucional dominicano; y Hermenegilda Fondeur Ramírez, pasada jueza titular del Tribunal Superior Electoral. Contó con la moderación de Lilly Acevedo, presidenta de la Asociación Dominicana de Propiedad Intelectual.

Posteriormente, la jurista colombiana Silvia Serrano, codirectora del Centro para la Salud y los Derechos Humanos del Instituto O'Neill de la Universidad de Georgetown, dictó la conferencia magistral "La paridad de género en las altas cortes: de la representación formal al impacto sustantivo en la administración de justicia".

Serrano abordó los principales desafíos que aún enfrenta la región para avanzar hacia una representación más equitativa de las mujeres en los máximos órganos judiciales.

Afirmó que la paridad de género en la función pública es un principio democrático y destacó cómo el rol de las féminas en la judicatura contribuye a la igualdad sustantiva de las mujeres.

El Primer Encuentro Regional Regional estuvo presidida por el presidente del TC, Napoleón R. Estévez Lavandier y asistieron jueces que componen el Pleno de esa alta corte, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, jueces de distintas jurisdicciones del país, miembros del cuerpo diplomático, académicos y estudiantes.