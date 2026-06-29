Faride Raful defiende operativos del COBA en cierres de centros nocturnos

La Unión Dominicana de Centros Nocturnos y Diversión (UDCEND) denunciaran presuntos cierres injustificados y arbitrarios de establecimientos por parte del COBA, en coordinación con agentes policiales. ( FUENTE EXTERNA )

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, defendió este lunes los operativos realizados por el Cuerpo de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) y la Policía Nacional, al asegurar que las intervenciones en centros nocturnos se realizan conforme a la resolución que regula los horarios para el expendio de bebidas alcohólicas y dentro del marco legal.

Las declaraciones de la funcionaria se producen luego de que representantes de la Unión Dominicana de Centros Nocturnos y Diversión (UDCEND) denunciaran presuntos cierres injustificados y arbitrarios de establecimientos por parte del COBA, en coordinación con agentes policiales.

"Nosotros simplemente cumplimos con la resolución respecto a los horarios, según el tipo de negocios que tienen habilitación para el expendio de bebidas alcohólicas", afirmó Raful tras la reunión de seguridad ciudadana celebrada en el palacio de la Policía Nacional.

La ministra sostuvo que tanto el COBA como el ministerio "actúan de manera transparente" para hacer cumplir la ley.

Asimismo, explicó que el ministerio ha sostenido reuniones con las asociaciones de propietarios de los establecimientos nocturnos para explicar el alcance de la normativa y aseguró que, antes de proceder al cierre de un negocio, se desarrolla un proceso de acercamiento con sus propietarios.

"Cuando se procede en esos cierres, se hace un trabajo y un proceso de acercamiento para que los propietarios vayan al Ministerio de Interior y reciban sus charlas educativas, para que entiendan cómo es la forma de operatividad y cómo debe lograrse esa sinergia" Faride Raful Ministra de Interior y Policía “

Raful insistió en que las actuaciones del organismo del orden se realizan "dentro del marco regulatorio" y que el objetivo es garantizar el cumplimiento de la legalidad.

Marcha convocada

La UDCEND convocó para este martes una rueda de prensa y una concentración frente a las oficinas gubernamentales ubicadas frente al Palacio Nacional, donde su presidente, Junior González, informó que ofrecerá detalles sobre la situación que, según afirma, enfrenta el sector por los operativos de fiscalización.

Al ser abordada sobre la marcha convocada por representantes de bares y centros nocturnos para este martes, la ministra indicó que toda manifestación pacífica que solicite la no objeción correspondiente al Ministerio de Interior y Policía recibe la autorización.

Explicó que ese procedimiento permite notificar a la Policía Nacional y a las autoridades de tránsito para adoptar las medidas necesarias que garanticen el orden público durante la actividad.