RD estudiará flexibilizar renovación de permisos migratorios para venezolanos tras terremotos

El Gobierno dominicano convocará en los próximos días al Consejo Nacional de Migración para tratar distintos temas, entre ellos una eventual flexibilización de la aplicación de la Resolución DGM-001-2026 para los ciudadanos venezolanos residentes en el país, debido a las dificultades provocadas por los recientes terremotos en Venezuela.

La información fue ofrecida por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al ser abordada por la prensa tras la reunión de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader, sobre la posibilidad de adoptar medidas excepcionales para los venezolanos que podrían enfrentar obstáculos para obtener o renovar la documentación requerida.

Raful precisó que, por el momento, la resolución de la Dirección General de Migración (DGM) permanece vigente y que cualquier decisión sobre un cambio deberá ser conocida por el Consejo Nacional de Migración.

"Hasta el momento simplemente estamos precisamente con la resolución que usted ha mencionado emitida por la Dirección General de Migración. En los próximos días estaremos convocando al Consejo Nacional de Migración para este y otros temas, que contará con la presencia del excelentísimo señor presidente de la República" Faride Raful Ministra de Interior y Policía “

Una eventual flexibilización busca responder a inconvenientes en los venezolanos para obtener pasaportes, certificaciones u otros documentos indispensables para renovar sus permisos de trabajo temporal o residencia y mantener regularizado su estatus migratorio en República Dominicana.

¿Qué establece la resolución?

La Resolución DGM-001-2026 fija los requisitos para renovar los permisos temporales de trabajo (TT-1) de los extranjeros admitidos en la categoría de no residentes como trabajadores temporeros, condición en la que se encuentran miles de ciudadanos venezolanos acogidos al Plan de Normalización implementado por el Gobierno dominicano.

La disposición exige presentar un nuevo contrato de trabajo debidamente registrado y aprobado por el Ministerio de Trabajo, una carta del empleador justificando la prórroga, una póliza de garantía migratoria, un pasaporte con vigencia mínima de 18 meses, el carné de trabajador temporero, un certificado médico expedido por un médico autorizado, una certificación de inscripción en la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), además del pago de los derechos correspondientes.

Asimismo, elimina la posibilidad de utilizar declaraciones juradas de ingresos como documento sustituto para renovar el permiso, por lo que ahora será obligatorio presentar la certificación o resolución emitida por el Ministerio de Trabajo que avale el contrato laboral.

La resolución también establece que el carné de trabajador temporero únicamente habilita a su titular para desempeñar la actividad laboral que dio origen a su admisión al país, por el tiempo y en la zona autorizados.

Quienes trabajen en actividades distintas, fuera de la zona asignada o permanezcan en el país más allá del plazo autorizado podrán ser objeto de deportación conforme a la Ley General de Migración.

El anuncio del Gobierno se produce luego de que surgieran inquietudes sobre las dificultades que podrían enfrentar ciudadanos venezolanos para cumplir con esos requisitos debido a la emergencia provocada por los recientes terremotos en su país. Hasta que el Consejo Nacional de Migración conozca el tema y adopte una decisión, la Resolución DGM-001-2026 continuará vigente.