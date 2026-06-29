Pedro Vaca: "Hoy es difícil encontrar un presidente que no denigre al periodismo"

La desinformación, la propaganda política, la precarización de los medios y la creciente hostilidad de los gobiernos hacia la prensa conforman un escenario cada vez más cuesta arriba para el ejercicio periodístico en el continente.

Así lo advirtió el (CIDH), Pedro Vaca, quien afirmó que las condiciones para hacer periodismo en la región son hoy peores que cuando asumió el cargo en 2020.

Más hostilidad

Lejos de observar avances, Pedro Vaca asegura que los problemas que desde hace décadas afectaron a los periodistas persisten y que, incluso, se expandieron a más países.

"Las condiciones para hacer periodismo se han deteriorado", afirmó en una entrevista para Diario Libre durante el lanzamiento de la Iniciativa Rickey Singh para la Excelencia Periodística en las Américas, un espacio impulsado desde el Sistema Interamericano para promover estándares de calidad, credibilidad y autorregulación en el ejercicio periodístico.

Según Vaca, la región continúa siendo una de las más peligrosas del mundo para los periodistas. Los asesinatos de comunicadores todavía ocurren y, en numerosos casos, permanecen impunes.

La consecuencia de esta situación trasciende a las víctimas directas. Cuando los responsables no enfrentan sanciones, advirtió, se instala un mensaje de permisividad social e institucional. A su juicio, cuando se llega a ese punto, amenazar o matar periodistas no tiene consecuencias.

Contra la prensa

Sin embargo, para el relator, la amenaza contra la libertad de expresión ya no se queda en la violencia física.

Uno de los fenómenos que más le preocupa es el deterioro de la relación entre el poder político y los medios de comunicación. Hace apenas unos años, explicó, los discursos estigmatizantes contra la prensa eran propios de regímenes como los de Nicaragua, Cuba o Venezuela.

Hoy, sostiene, la situación se generalizó hasta el punto en que desacreditar a la prensa suma puntos al crecimiento político. "Es difícil encontrar un presidente que no se refiera a la prensa de una forma denigrante", afirmó.

Esto acarrea consigo una progresiva erosión de la legitimidad social del periodismo. Mientras la ciudadanía consume información producida por medios profesionales, los discursos políticos contribuyen, por otro lado, a sembrar desconfianza sobre quienes la producen. La paradoja, según Vaca, es que el periodismo conserva reconocimiento social, pero enfrenta un creciente desprecio desde sectores del poder.

Desafío invisible

La tercera amenaza identificada por el relator se encuentra en el ecosistema digital.

"La conversación sobre libertad de expresión hoy tiene más protagonismo en la desinformación, la manipulación y los algoritmos", señaló. En este contexto, Vaca invitó a "reivindicar el periodismo" como herramienta de verificación y contraste frente a una esfera pública cada vez más dominada por contenidos diseñados para captar atención antes que para informar.

Su preocupación apunta a varios frentes. Por un lado, los efectos de las redes sociales en la fragmentación de las audiencias y la creación de burbujas informativas. Por otro, la ausencia de respuestas claras sobre la responsabilidad de las plataformas digitales y el impacto de sus algoritmos en la circulación de información.

El relator se cuestiona sobre qué espacio ocupa la prensa en un entorno digital donde compite con entretenimiento, propaganda, influenciadores y un flujo infinito de contenidos.

Además, el abogado cuestionó que la llamada economía de la atención creara modelos de monetización que no siempre benefician a quienes producen información de interés público. Mientras otros creadores de contenido logran mayores recompensas dentro de las plataformas digitales, muchas organizaciones periodísticas enfrentan graves dificultades para sostener sus operaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/26/pedro-vaca-db273e1d.png (FUENTE EXTERNA)

Propaganda

Desde un punto de vista más crítico, el relator planteó que el principal adversario del periodismo de hoy no es la censura tradicional, sino la expansión de la propaganda.

""El enemigo real del periodismo es que la propaganda hoy es más barata" Pedro Vaca Relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “

La diferencia, explicó, es que la propaganda suele financiarse con recursos públicos o privados para promover una visión favorable de determinados actores políticos, sin el componente de escrutinio y fiscalización que caracteriza al periodismo. En contraste, la labor periodística consiste en cuestionar, verificar y ofrecer perspectivas que el poder preferiría mantener fuera del debate público. "La mística del periodismo es ser contrapoder", afirmó.

Para Vaca, una ciudadanía alimentada solo por propaganda corre el riesgo de desarrollar menores niveles de tolerancia y mayor predisposición a la discriminación. La prensa, en cambio, puede funcionar como un punto de referencia común basado en hechos verificables.

Más exigencias

A los desafíos políticos y tecnológicos se suma una crisis estructural de sostenibilidad.

El relator describió un panorama familiar para las redacciones del continente. Periódicos que reducen su tamaño, equipos cada vez más pequeños y periodistas obligados a producir más contenidos con menos recursos. La búsqueda de modelos sostenibles sigue siendo, según sus palabras, una especie de santo grial para la industria.

Frente a esta realidad, propuso fortalecer mecanismos de cooperación entre periodistas, medios tradicionales y nuevas generaciones de comunicadores digitales.

Legado de Rickey Singh Las reflexiones de Vaca se produjeron en la Ciudad de Panamá durante el lanzamiento de la Iniciativa Rickey Singh para la Excelencia Periodística en las Américas, creada en honor al periodista guyanés fallecido en 2025. A lo largo de su carrera, Singh destacó por sus reportajes de investigación, su defensa de la libertad de prensa y su visión integracionista de la región. La iniciativa busca convertirse en un espacio hemisférico de diálogo entre periodistas, directivos de medios y otros actores vinculados a la libertad de expresión para discutir desafíos comunes relacionados con la calidad informativa, la credibilidad de los medios y las prácticas de autorregulación.