Arrestan a dos personas por decomiso de 30 paquetes de cocaína en Peravia

Un ciudadano dominicano y otro venezolano fueron arrestados durante el operativo. ( FUENTE EXTERNA )

Durante un operativo desarrollado en las costas de la provincia Peravia, las autoridades decomisaron 30 paquetes de cocaína que estaban ocultos dentro de un saco transportado en una narcolancha.

La información fue ofrecida este lunes por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), que indicó que, como resultado del operativo, fueron arrestados un dominicano y un venezolano. Además, se confiscaron varios garrafones de combustible, un reloj, prendas de vestir, y otras evidencias.

La entidad explicó que el operativo se llevó a cabo tras recibir informes de inteligencia que alertaban sobre la presencia de una narcolancha próxima a las costas dominicanas, por lo que se activaron los protocolos de vigilancia y persecución para neutralizar la operación.

Según la DNCD, al notar la presencia de las unidades actuantes, los ocupantes de la embarcación aceleraron la marcha y comenzaron a lanzar pacas al mar Caribe, lo que desencadenó una operación simultánea de persecución, búsqueda y rastreo.

La interdicción concluyó con la incautación de la cocaína que pesaron 30.84 kilogramos, así como con la intercepción de la embarcación, de 28 pies de eslora y equipada con dos motores fuera de borda de 90 caballos de fuerza cada uno, a varias millas náuticas al sur de Punta Salinas, municipio de Baní, provincia Peravia.

En el operativo también participaron miembros de la Armada y de la Fuerza Aérea, con el apoyo de agencias de inteligencia del Estado y bajo la coordinación del Ministerio Público (MP).

Operación activa

La DNCD informó que el operativo, que se ha visto dificultado por el mal tiempo, continúa en desarrollo en toda el área. Para ello, se han desplegado helicópteros y unidades de superficie que realizan tareas de búsqueda y rastreo con el fin de localizar posibles evidencias relacionadas con la frustrada operación de narcotráfico internacional.

Asimismo, la institución señaló que, junto al Ministerio Público, continúa ampliando las investigaciones para identificar y arrestar a otros posibles implicados en el caso.