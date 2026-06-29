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armas de fuego SDE
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La Policía Nacional ocupa siete armas de fuego en operativos en SDE

Las armas ocupadas están bajo custodia policial mientras se llevan a cabo las investigaciones correspondientes

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    La Policía Nacional ocupa siete armas de fuego en operativos en SDE
    Parte de las armas de fuego incautadas por la Policía. (FUENTE EXTERNA)

    La Policía Nacional informó este lunes que agentes de la Dirección Regional Santo Domingo Oriental (Z-51) ocuparon siete armas de fuego durante operativos preventivos realizados el fin de semana en distintos sectores del municipio Santo Domingo Este, como parte de las acciones dirigidas a combatir la delincuencia y preservar el orden público.

    Las intervenciones fueron ejecutadas por instrucciones del director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, en el marco del reforzamiento de la presencia policial y las labores preventivas en zonas priorizadas, señaló la institución en una nota de prensa. 

    RELACIONADAS

    Objetivos del operativo

    De acuerdo con el informe preliminar, las armas fueron ocupadas en diferentes procedimientos y a distintas personas, en circunstancias que continúan bajo investigación, por lo que permanecen bajo custodia policial para los fines legales correspondientes.

    • La Policía Nacional reiteró que mantendrá e intensificará estos operativos con el objetivo de retirar de circulación las armas portadas de manera ilegal, prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad, el orden público y la tranquilidad de la ciudadanía.
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