La Policía Nacional ocupa siete armas de fuego en operativos en SDE

Parte de las armas de fuego incautadas por la Policía. ( FUENTE EXTERNA )

La Policía Nacional informó este lunes que agentes de la Dirección Regional Santo Domingo Oriental (Z-51) ocuparon siete armas de fuego durante operativos preventivos realizados el fin de semana en distintos sectores del municipio Santo Domingo Este, como parte de las acciones dirigidas a combatir la delincuencia y preservar el orden público .

Las intervenciones fueron ejecutadas por instrucciones del director general de la Policía Nacional, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, en el marco del reforzamiento de la presencia policial y las labores preventivas en zonas priorizadas, señaló la institución en una nota de prensa.

Objetivos del operativo

De acuerdo con el informe preliminar, las armas fueron ocupadas en diferentes procedimientos y a distintas personas, en circunstancias que continúan bajo investigación, por lo que permanecen bajo custodia policial para los fines legales correspondientes.

La Policía Nacional reiteró que mantendrá e intensificará estos operativos con el objetivo de retirar de circulación las armas portadas de manera ilegal, prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad, el orden público y la tranquilidad de la ciudadanía.

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