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terremotos en Venezuela
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Brigadas de rescate de RD, Ecuador y Venezuela hallan con vida a niño tras 5 días bajo los escombros

Carlos Miguel Gutiérrez tiene 12 años y fue llevado a un hospital

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    Brigadas de rescate de RD, Ecuador y Venezuela hallan con vida a niño tras 5 días bajo los escombros
    Captura del video de los momentos del rescate. (FUENTE EXTERNA)

    Cinco días después de los terremotos que devastaron varias zonas de Venezuela, rescatistas dominicanos, de Ecuador y Venezuela lograron este lunes rescatar con vida a un niño de 12 años que permanecía atrapado bajo los escombros de un edificio residencial en Macuto, estado La Guaira.

    El menor, identificado como Carlos Miguel Gutiérrez, fue localizado entre los restos del residencial La Estrella, donde había permanecido sepultado desde el sismo registrado la semana pasada.

    La información fue suministrada por la periodista venezolana Elianta Quintero, de Telemicro, canal 5, quien viajó desde República Dominicana a Venezuela para dar cobertura a las labores de búsqueda, rescate y atención a las víctimas de la tragedia. La profesional compartió un video del momento del rescate. La periodista Katherine Hernández, también venezolana y residente en República Dominicana, reposteó la información.

    De acuerdo con Quintero, el rescate provocó momentos de gran emoción entre los equipos de socorro y los familiares que permanecían en el lugar, al convertirse en uno de los hallazgos más esperanzadores desde que ocurrieron los terremotos.

    Parientes esperanzados

    El menor fue trasladado al Hospital de Clínicas Caracas, donde recibe atención médica y es evaluado por especialistas.

    Mientras tanto, las labores de búsqueda y rescate continúan en las zonas más afectadas por los sismos. Brigadas venezolanas e internacionales mantienen los operativos con la esperanza de localizar a más personas con vida entre los escombros.

    El rescate de Carlos Miguel Gutiérrez renueva las esperanzas de cientos de familias que aún esperan noticias de sus seres queridos desaparecidos.

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