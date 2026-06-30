Con una pistola en la mano: así fue detenido un hombre acusado de agredir a su pareja
Ezequiel Velázquez Mateo, de 28 años, fue arrestado en el sector Los Guayacanes y enfrenta consecuencias legales
Un hombre fue apresado por agentes de la Policía Nacional tras presuntamente agredir físicamente y amenazar con un arma de fuego a su pareja, durante un incidente ocurrido en el sector Los Guayacanes, en la provincia Pedernales.
Según el cuerpo del orden, el detenido, identificado como Ezequiel Velázquez Mateo, de 28 años, fue arrestado en flagrante delito luego de que una patrulla acudiera al lugar en respuesta de un llamado de auxilio por un presunto caso de violencia de género.
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La Policía explicó que, al llegar a la escena, los agentes encontraron al hombre portando de manera ilegal una pistola calibre 9 milímetros en la mano derecha, mientras vociferaba improperios frente a la vivienda donde, momentos antes, presuntamente había agredido físicamente a la víctima, cuya identidad se mantiene bajo reserva.
Consecuencias legales
La institución indicó que la rápida intervención de los agentes permitió controlar la situación, desarmar al presunto agresor y garantizar la protección de la víctima, evitando que el incidente tuviera consecuencias mayores.
- Velázquez Mateo será puesto a disposición del Ministerio Público (MP) para los fines legales correspondientes.