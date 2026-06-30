Militares detienen a 29 haitianos en condición migratoria irregular en la zona fronteriza

Un total de 29 haitianos en condición migratoria irregular fueron detenidos por miembros del Ejército de la República Dominicana (ERD) durante operativos de vigilancia realizados en distintos puntos de las provincias Dajabón y Elías Piña, como parte de las acciones de control que mantienen las autoridades en la zona fronteriza.

El primer operativo fue ejecutado por soldados del Puesto de Masacre, adscrito al 10.º Batallón de Infantería, donde fueron interceptados 18 nacionales haitianos mientras intentaban ingresar de manera irregular al territorio dominicano desde Haití.

Detenciones y procedimientos

Entre los detenidos figuran 14 hombres y cuatro mujeres, quienes fueron trasladados a la ciudad de Dajabón para ser entregados a la Dirección General de Migración (DGM), organismo encargado de aplicar el procedimiento correspondiente conforme a la legislación vigente.

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En una segunda intervención, militares destacados en el Puesto de Río Limpio, bajo la jurisdicción de la 17.ª Compañía con asiento en Restauración, detuvieron a otros 11 ciudadanos haitianos, todos hombres, que también permanecían en el país sin documentación migratoria regular.

Este grupo fue conducido a la Inspectoría del ERD en Loma de Cabrera, desde donde será entregado a las autoridades migratorias para los trámites establecidos.

El Ejército informó que estos operativos forman parte del reforzamiento de la vigilancia en la frontera y de las acciones permanentes de interdicción que desarrolla en coordinación con la Dirección General de Migración y otros organismos de seguridad, con el propósito de fortalecer el control del territorio y hacer cumplir las leyes migratorias del país.