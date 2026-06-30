Padres de joven fallecida tras presunta violación múltiple en Azua son investigados

Los padres de Marielis Yoanna Beltré Féliz, la joven de 20 años que murió el pasado domingo luego de una presunta violación sexual múltiple, fueron retenidos este martes por agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) para ser interrogados.

De acuerdo con informaciones de Luis Féliz, tío del padre de Marielis, tras concluir las honras fúnebres de la joven en el paraje Cascajal, de Majagual, en el municipio de Azua, sus padres, Luis Antonio Féliz y Josefina Beltré, fueron trasladados a la Fiscalía de Azua para ser entrevistados por las autoridades.

La detención de ambos progenitores forma parte de las indagaciones que realizan las autoridades para esclarecer las circunstancias en que ocurrió la muerte de Marielis, mientras se esperan los resultados de la autopsia realizada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar la causa del fallecimiento.

Te puede interesar

La joven Beltré Féliz falleció el pasado 28 de junio en el Hospital Regional Taiwán, donde permanecía ingresada desde el 21 de junio tras resultar gravemente herida en un hecho ocurrido en el municipio de Azua.

De acuerdo con las informaciones preliminares, la joven habría sido atacada por cuatro hombres mientras se dirigía a comprar toallas sanitarias, sufriendo lesiones de consideración.

Su padre presentó una querella ante las autoridades, aunque, según las informaciones disponibles hasta el momento, la joven no logró identificar a sus presuntos agresores.

Joven ejemplar

Durante el velatorio, familiares y allegados describieron a la joven como una persona tranquila, respetuosa y dedicada a sus estudios.

"Fue una persona excepcional, a nadie le faltó al respeto. Con nadie se puso nunca", expresó Luis.

Según relató a Diario Libre, Marielis se había graduado de bachiller hacía varios años y se encontraba reuniendo la documentación necesaria para ingresar a la universidad.

"Ella terminó el bachiller y estaba dispuesta a seguir sus estudios. Y mire qué problema le pasó. Ahora consiguió la cédula y mire qué problema le pasa", narró, aún impresionado por la muerte de la joven.

Marielis fue velada en la mañana de este martes en el paraje de Majagual, rodeada de sus seres queridos.

Su entierro fue a las 10:00 de la mañana de este martes, en el camposanto de dicho paraje.

Sus familiares exigieron a las autoridades que se haga justicia por su muerte y que los responsables paguen por el hecho.

Investigación

Las pesquisas de la muerte de Marielis son realizadas por la Dirección Regional Sur Central de la Policía Nacional, en el municipio de Baní, provincia Peravia, junto a la Dirección Central de Investigación (Dicrim).