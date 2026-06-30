Familia del niño Gioser Feliz dice sentir paz tras condena contra responsables del crimen

Gioser Luis Feliz, de 9 años de edad, quien murió a causa de una herida de bala en la cabeza cuando salía del Aeropuerto Internacional Cibao en abril de 2023. ( FUENTE EXTERNA )

La madre y otros familiares del niño Gioser Feliz, quien murió baleado durante un intento de atraco en 2023, expresaron este martes su satisfacción con la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Santiago contra los responsables de su muerte.

Anibelca de los Ángeles Camilo, madre del niño fallecido, considera que la decisión les brinda paz tras más de tres años de espera.

"Estoy satisfecha y muy agradecida. Sé que nada me puede devolver a mi hijo, pero vamos a estar un poco más tranquilos y en paz con él", expresó visiblemente conmovida.

Por su parte, Yaniris Camilo, tía del menor, dijo que la familia luchó desde que ocurrió el crimen para que se hiciera justicia.

"No podemos devolverle a mi hermana a su hijo, pero al menos logramos que se hiciera justicia por nuestro niño", manifestó.

El padre del niño, Sergio Feliz, se limitó a expresar que se siente conforme con la decisión adoptada por el tribunal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/whatsapp-image-2026-06-30-at-32255-pm-7ebd94c5.jpeg Anibelka Camilo Marte, madre del niño Gioser. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Condenas

El Primer Tribunal Colegiado de Santiago impuso 30 años de reclusión mayor a Luis Ángel Vargas Brito, tras declararlo culpable de asociación de malhechores, asesinato, tentativa de robo agravado y tentativa de asesinato, en perjuicio del menor y de las demás víctimas.

Asimismo, fueron condenados a 20 años de prisión Darlyn Javier Mercado Martínez, Tomás Peña, César Junior Ulloa Cuevas y Elián Martínez Sánchez, al ser hallados culpables de asociación de malhechores, asesinato y tentativa de robo agravado.

En tanto, José Manuel Almonte Santana fue sentenciado a 15 años de reclusión por su participación en los hechos.

Sobre el hecho

El niño murió a causa de un disparo en la cabeza durante un intento de atraco ocurrido la tarde del 19 de abril de 2023, mientras viajaba junto a su padre y la pareja de este por la Circunvalación Norte de Santiago, tras salir del Aeropuerto Internacional del Cibao.