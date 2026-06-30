Dominicanos ya no necesitarán visa estampada para viajar a Panamá

Los ciudadanos de la República Dominicana ya no necesitarán una visa estampada por un cónsul para ingresar a Panamá, luego de que el Gobierno de ese país derogara el decreto que imponía ese requisito migratorio desde 2015.

La medida quedó oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 12, de fecha 30 de junio de 2026, publicado este martes en la Gaceta Oficial de Panamá y firmado por el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego.

El decreto deja sin efecto el Decreto Ejecutivo No. 176 del 23 de noviembre de 2015, que incluía a la República Dominicana entre los países cuyos ciudadanos debían obtener una visa estampada por un cónsul para ingresar al territorio panameño.

En los considerandos de la disposición, el Gobierno panameño señala que, tras el análisis correspondiente, "no persisten razones de seguridad o técnicas que sustenten la conveniencia de mantener el requisito de visa estampada a los nacionales de la República Dominicana".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/whatsapp-image-2026-06-30-at-65958-pm-efa60b96.jpeg Decreto Ejecutivo No. 12, de fecha 30 de junio de 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/30/whatsapp-image-2026-06-30-at-70004-pm-662b0cd6.jpeg Decreto Ejecutivo No. 12, de fecha 30 de junio de 2026. (FUENTE EXTERNA) ‹ >

"Excelentes relaciones diplomáticas"

Asimismo, destaca que Panamá mantiene con la República Dominicana "excelentes relaciones diplomáticas y comerciales", argumento que respaldó la decisión de eliminar la exigencia migratoria.

El artículo 1 del decreto establece la derogación total de la normativa de 2015, mientras que el artículo 3 dispone que la medida entra en vigor a partir de su promulgación.

¿Qué cambia para los dominicanos?

La eliminación de la visa estampada significa que los ciudadanos dominicanos ya no tendrán que acudir a un consulado panameño para que les coloquen una visa física en el pasaporte antes de viajar.

Diferencias

Visa estampada: es un visado que debe tramitarse previamente en un consulado o embajada y queda adherido físicamente al pasaporte mediante un sello o etiqueta.

Visa electrónica (e-Visa): se solicita y aprueba de forma digital, sin necesidad de acudir al consulado para que el pasaporte sea estampado.

Exención por visado de terceros países: algunos dominicanos pueden entrar a Panamá sin tramitar una visa panameña si poseen una visa o residencia vigente de determinados países autorizados por Panamá y cumplen las condiciones establecidas por sus autoridades migratorias. Es el caso de la de Estados Unidos.

Comercio e inversiones entre Panamá y RD

La medida se produce luego de que, en mayo pasado, el presidente Luis Abinader se reuniera con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, para fortalecer las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Panamá, así como ampliar las inversiones empresariales y el intercambio económico entre ambas naciones.

Durante el encuentro, ambos gobernantes acordaron actualizar una propuesta de convenio comercial como mecanismo para fortalecer el intercambio de negocios y generar mayores oportunidades económicas en beneficio de sus respectivos países.

Asimismo, Mulino manifestó interés en intercambiar experiencias en el sector turismo, al considerar que la República Dominicana se ha consolidado como un referente regional en esa actividad, y ambos mandatarios destacaron la conectividad aérea entre los dos países, por la importante cantidad de vuelos que contribuyen al dinamismo del turismo y los negocios.