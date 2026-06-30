El peligro está en la pantalla: 98 % de casos de explotación infantil inicia con captación digital

El Poder Judicial y la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) realizaron un panel virtual para analizar los desafíos que plantea el entorno digital en la prevención y abordaje del trabajo infantil, así como la protección legal de niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso y explotación sexual comercial.

La actividad, titulada "Trabajo Infantil en el Entorno Digital: Protección Legal de la Niñez, Víctima de Abuso y Explotación Sexual Comercial", reunió a especialistas del sistema de justicia y la salud mental, quienes abordaron los riesgos que representan los entornos digitales para la niñez y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, persecución y protección de las víctimas.

Mediante una nota de prensa, el Poder Judicial informó que el panel inició con la ponencia de la jueza Josefina Bernabel, de la Corte de Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes de San Cristóbal, quien abordó el análisis del marco normativo sobre el abuso y la explotación sexual comercial de menores a través de plataformas digitales.

La magistrada afirmó que el abuso y la explotación sexual pueden comenzar sin contacto físico y destacó que tanto la legislación dominicana como los instrumentos internacionales garantizan la protección de niños, niñas y adolescentes, así como la persecución y sanción de los delitos cometidos en su contra.

Asimismo, explicó que el acoso y abuso sexual en línea, conocido como grooming, es una de las manifestaciones más comunes del ciberacoso, mediante la cual una persona adulta busca ganarse la confianza de un menor para someterlo posteriormente a situaciones de explotación sexual, extorsión u otras formas de abuso.

Bernabel sostuvo que la administración de justicia no solo debe investigar y sancionar estos delitos, sino también evitar que el proceso judicial se convierta en una nueva forma de daño para las víctimas, protegiendo su intimidad, dignidad y estabilidad emocional.

Captación digital

Durante el panel, la procuradora Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), explicó que las formas de captación para el trabajo infantil y la explotación de menores de edad han evolucionado con el tiempo, pasando de espacios físicos a entornos digitales.

Advirtió que el alcance de la tecnología amplió significativamente este tipo de delitos y que el 98 % de los casos identificados involucran procesos de captación de víctimas a través de medios digitales.

Bejarán explicó que los victimarios utilizan perfiles falsos, el anonimato y la suplantación de identidad para ejercer control emocional, sexual, económico y tecnológico sobre niños, niñas y adolescentes.

"Hemos identificado personas con desviaciones que pagan lo que sea y padres que exponen a sus hijos para ganar dinero y explotarlos a través de estos medios", afirmó.

Asimismo, indicó que entre las modalidades más frecuentes de explotación digital figuran el Gaming Exploitation, las Click Farm y diversas plataformas de comercialización en línea. También, advirtió que la naturaleza del entorno digital dificulta la identificación y localización de las víctimas de estos delitos.

Impacto psicológico

En tanto, el psicólogo del Poder Judicial Richard León abordó los efectos de la explotación sexual comercial en la salud mental de niños, niñas y adolescentes.

El especialista señaló que la conectividad abrió espacio a nuevas formas de victimización infantil que pueden dejar secuelas psicológicas durante décadas y sostuvo que el desafío no consiste en alejar a los menores del entorno digital, sino en garantizar que puedan crecer, aprender y relacionarse en espacios seguros y libres de explotación.

En el webinar también participaron más de 250 personas.