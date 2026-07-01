SLa Policía Nacional informó este miércoles que se entregó uno de los hombres señalados como presunto participante en el homicidio del comerciante Francisco Antonio Reyes Plasencia, de 56 años, conocido como "Pony", hecho ocurrido el pasado 29 de junio en el sector Pueblo Nuevo, en el municipio Los Alcarrizos.

El detenido fue identificado como Francis Martínez, de 21 años, quien se presentó en el Palacio de la Policía Nacional acompañado de familiares, luego de que las autoridades lo señalaran como uno de los implicados en el caso.

Según el informe policial, Martínez habría participado junto a otros cuatro sospechosos en el asalto en el que la víctima fue despojada de dinero en efectivo, prendas, tarjetas bancarias, las llaves de su negocio y su vehículo. Este último fue recuperado posteriormente por los investigadores.

Por el caso ya habían sido detenidos tres adolescentes, mientras que un quinto implicado permanece prófugo y es activamente buscado por las autoridades.

La Policía indicó que el joven será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes, al tiempo que continúan las investigaciones para ubicar al sospechoso que permanece fugitivo y establecer todas las circunstancias en que ocurrió el crimen.