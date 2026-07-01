Libre y en servicio estaba sargento del Ejército condenado a 10 años por homicidio de hombre

El Ministerio Público informó que arrestó este miércoles a un militar condenado a 10 años de prisión por la muerte de un hombre, en un hecho ocurrido el 29 de septiembre de 2023, en el sector Arroyo Hondo, del Distrito Nacional. Pese a la condena, emitida en marzo de este año, el oficial estaba libre y en servicio.

De acuerdo a una nota de prensa del órgano persecutor, el militar fue identificado como Reynaldo Cordero Santana, sargento mayor del Ejército de República Dominicana (ERD).

Cordero Santana fue arrestado en la sede de esa institución militar, en el kilómetro 25 de la Autopista Duarte, en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

La captura fue ejecutada por la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry de los Santos, en cumplimiento de la orden de arresto número 249-01-2026-SAUT-00533, emitida por el juez Franny Ml. González Castillo, del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial del Distrito Nacional.

Según el Ministerio Público, el arresto busca dar cumplimiento a la sentencia número SCJ-SS-26-0368, de carácter firme e irrevocable, emitida el 31 de marzo de 2026 por la muerte de Michael Jorge.

Conforme indica la nota, la condena fue dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, que impuso al procesado una pena de 10 años de prisión tras hallarlo culpable de violar los artículos 59, 60, 295 y 304.II del Código Penal Dominicano.

El expediente establece que Luciano José Berroa Nina, conocido como "Viejo" o "Viejebo", actuó en complicidad con el sargento mayor Cordero Santana para dar muerte a la víctima, quien se encontraba en la calle Paseo de los Arroyos, en el barrio Perantuen, del sector Arroyo Hondo, al momento del hecho.

El Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que la muerte de Jorge fue causada por una herida de proyectil de arma de fuego, clasificando el caso como un homicidio.

Por este hecho también fue procesado Berroa Nina, quien el pasado año fue condenado a cumplir 20 años de prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.