El Grupo Ramos habilita centros de acopio para recibir donaciones para Venezuela

Estarán en varias tiendas Sirena del país. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

El Grupo Ramos anunció este miércoles que habilitó centros de acopio para recibir donaciones para "nuestros hermanos venezolanos". El país sufrió un doble terremoto la semana pasada que, hasta el momento, ha causado más de 2,000 muertos y miles de heridos.

Los centros fueron puestos en funcionamiento en Santo Domingo, Santiago, la región este y la sur, dijo el grupo corporativo en un comunicado.

En Santo Domingo funcionan en las tiendas sirena Churchill, Luperón y San Isidro, mientras que en Santiago están en El Embrujo y Estrella Sadhalá; en la región este fueron habilitados en los establecimientos de Higüey y La Romana.

Serena Baní, es el que funciona en la región sur.

Los centros de acopio llevan por nombre "Tu ayuda cruza fronteras".

Los artículos que se pueden donar son:

Alimentos perecederos

Medicamentos

Materiales de primeros auxilios

Ropa y calzado en buen estado

El horario de su funcionamiento es de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche.

Los terremotos afectaron a la nación sudamericana la tarde del pasado miércoles 24 del mes de junio. Los fenómenos tuvieron una diferencia de 39 segundos. El primero fue de 7.2 y el segundo de 7.5.