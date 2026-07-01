Dirección General de Migración deporta más de 34 mil haitianos en junio

La Dirección General de Migración informó este miércoles que durante el mes de junio fueron deportados hacia su país de origen 34,226 nacionales haitianos que se encontraban en condición migratoria irregular en territorio dominicano.

Según datos ofrecidos por la institución en una nota de prensa, al cierre del primer semestre de 2026 las autoridades han repatriado a un total de 196,321 extranjeros indocumentados.

Asimismo, indicó que desde el 1 de octubre de 2024, fecha en la que asumió la dirección del organismo Luis Rafael Lee Ballester, las deportaciones acumuladas ascienden a 670,500 personas.

La entidad explicó que durante los primeros seis meses del año fueron procesados en centros de retención migratoria unos 58,942 indocumentados en Haina; 60,163 en Dajabón; 10,681 en Santiago; 30,502 en Elías Piña; 23,629 en Jimaní y 12,404 en Pedernales.

Operativo del 30 de junio

La DGM detalló además que durante la jornada del martes 30 de junio fueron detenidos 980 extranjeros en condición migratoria irregular, mientras que otros 1,041 fueron deportados.

"Las operaciones de interdicción comenzaron en horas de la madrugada y se desarrollaron en el Gran Santo Domingo, así como en las provincias de Santiago, Espaillat, Duarte, La Altagracia, Montecristi, Elías Piña, Pedernales, Puerto Plata, Samaná, Valverde, Independencia, Dajabón y otras demarcaciones identificadas mediante labores de inteligencia migratoria", detalló.

Entre las provincias con mayor número de detenciones durante el operativo figuran Santo Domingo, con 102 personas apresadas; Elías Piña, con 84, y Pedernales, con 72.

La institución agregó que los Agentes de Reacción Rápida (ARR) realizaron 682 detenciones con sus capacidades operativas, mientras que otros 298 extranjeros fueron entregados a la DGM por miembros de las fuerzas militares y policiales para fines de deportación.