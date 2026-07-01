Gobierno inicia construcción del Parque Agroecológico del Aguacate en Cambita Garabitos

El Gobierno inició este miércoles la construcción del Parque Agroecológico del Aguacate "Salvando las Montañas", un proyecto orientado a impulsar el desarrollo sostenible, el agroturismo, la conservación ambiental y el fortalecimiento de la producción agropecuaria en el municipio de Cambita Garabitos y la provincia San Cristóbal.

De acuerdo con una nota de prensa, la iniciativa contará con una inversión estimada de 194 millones de pesos a través del Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), entidad dirigida por Hecmilio Galván.

Durante el acto de inicio de los trabajos, Galván destacó que el proyecto busca promover el desarrollo territorial mediante un enfoque participativo, sostenible e inclusivo, integrando a las comunidades, productores y demás actores vinculados al sector agropecuario.

Asimismo, explicó que el parque funcionará como un centro de educación ambiental, promoción del ecoturismo, formación técnica y demostración de prácticas agroecológicas, además de contribuir a la diversificación de la economía local, la generación de empleos y la inclusión de mujeres y jóvenes en las actividades productivas.

Beneficios del parque

El complejo contará con un Mercado Temático del Aguacate, un anfiteatro, un restaurante, un vivero productivo y un sendero ecológico. También dispondrá de áreas recreativas, rutas ecoturísticas, programas de capacitación y acciones enfocadas en la reforestación y la protección de la biodiversidad.

Según las autoridades, la iniciativa beneficiará de manera directa a los habitantes de Cambita Garabitos y de Los Cacaos, así como a más de 2,200 pequeños y medianos productores agrícolas de la provincia San Cristóbal.

De forma indirecta, el proyecto impactará a unas 5,000 familias vinculadas a la actividad agropecuaria, con el objetivo de dinamizar la economía local y contribuir a mejorar la calidad de vida de la población.

Modelo de desarrollo territorial

El Parque Agroecológico del Aguacate "Salvando las Montañas" es concebido como un modelo de desarrollo territorial que combina la producción agrícola, la conservación ambiental y el turismo sostenible, con la aspiración de convertir a Cambita Garabitos en un referente nacional en agroecología y desarrollo comunitario