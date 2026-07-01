UASD celebrará una segunda vuelta este 2 de julio que marcará el rumbo de los próximos años

Los candidatos a la Rectoría de la UASD, Editrudis Beltrán y Jorge Asjana David. ( FOTO DE ARCHIVO )

El pasado 17 de junio la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) celebró elecciones para elegir un nuevo rector y demás autoridades académicas. En ese proceso algunas vicerrectorías se fueron a segunda vuelta porque no alcanzaron el 50 más uno de los votos necesarios para ganar en primera vuelta. Dicho proceso será celebrado este jueves 2 de julio.

"Para este 2 de julio, en horario de 8:00 A.M a 8:00 P.M, se abrirá el proceso de escogencia en esta segunda vuelta y entonces, con mayoría simple, los que ganen serán reglamentados para un próximo período de cuatro años", expresó la UASD a Diario Libre.

El doctor Jorge Asjana David ganó la rectoría de la Primada de América con el 66 % y, en segundo lugar, quedó el doctor Radhamés Silverio González con un 33 %.

Vicerrectorías y decanatos que participaran en la contienda electoral

Según explicó la UASD los márgenes que hubo en la primera vuelta no fue suficiente como para determinar un ganador, lo cual obliga a la institución a irse a una segunda vuelta.

"Entre las vicerrectorías en este momento está la Vicerrectoría Administrativa, donde están compitiendo el maestro Antonio Siriaco, actual decano de la Facultad de Economía, y el maestro Alexis Martínez pasado decano de la Facultad de Economía. Están compitiendo ahora; ellos quedaron en un margen de un 46 y un 47. El margen fue muy estrecho", comentó la Universidad.

Otra vicerrectoría que se elegirá será la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, que son dos decanos: el maestro Ferreira, decano de la Facultad de Ciencias, y la maestra Juana Encarnación, decana de la Facultad de Educación.

"Van a competir por la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado, donde hubo un margen estrecho también; hubo un margen a favor de la maestra Juana Encarnación", afirmó.

En lo que respecta a los decanos van a competir a una segunda vuelta los candidatos a decano en la Facultad de Economía, la profesora Maribel Lorenzo y la profesora Edita Rodríguez.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/17062026la-uasd-elige-hoy-a-sus-nuevas-autoridades-universitariasfotos-estarlin-rosa11-05423204.jpg Colaboradores durante la celebración de la primera vuelta el pasado 17 de junio. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/17062026la-uasd-elige-hoy-a-sus-nuevas-autoridades-universitariasfotos-estarlin-rosa1-eed52c85.jpg Parte de las personas que participaron en la primera vuelta de las elecciones universitarias el pasado 17 de junio. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/17062026la-uasd-elige-hoy-a-sus-nuevas-autoridades-universitariasfotos-estarlin-rosa7-1195435b.jpg (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/17062026la-uasd-elige-hoy-a-sus-nuevas-autoridades-universitariasfotos-estarlin-rosa12-3bc1a8c7.jpg Hombre ejerce su derecho al voto durante la primera vuelta de las elecciones el 17 de junio. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >

En la Facultad de Humanidades el profesor Eulogio Silverio, que es director de la Escuela de Filosofía, va a competir en una segunda vuelta con la profesora Ana Jacqueline Ureña Ramírez.

"De igual manera pasa en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, donde hay una segunda vuelta: el profesor Martín Montilla y la profesora Carmen Chevalier van a competir en una segunda vuelta", comentó.

En lo que respecta a la dirección de la escuela de comunicación estaban compitiendo tres maestros, pero quedó en primer lugar Julián Sosa Frías.

"Está compitiendo para la dirección de la Escuela; competía, reitero, con dos compañeros, pero en esta ocasión él quedó con un margen muy alto en comparación con la persona que quedó en segundo lugar, que fue el compañero Raúl Hernández. Quedó en el segundo lugar para competir con Julián Sosa en la Escuela de Comunicación", afirmó.

También está compitiendo al vicedecanato de Humanidades el periodista Marcos Zabala, quien es profesor de la Escuela de Comunicación y compite con la maestra Eunice Vicioso, de la Escuela de Letras.

Siguiendo las normas establecidas

Este proceso electoral se hace en consonancia a lo establecido en el artículo 27, párrafo II, del Estatuto Orgánico de la UASD el cual establece que:

"Párrafo II.- En caso de que ningún candidato alcance la mayoría absoluta, los dos candidatos más votados irán a una segunda vuelta, y el triunfo lo obtendrá aquel de los dos que alcance más votos, es decir, la mayoría simple."

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/17062026la-uasd-elige-hoy-a-sus-nuevas-autoridades-universitariasfotos-estarlin-rosa24-bceaffce.jpg El doctor Jorge Asjana David mientras ejercia su voto en el proceso electoral del pasado 17 de junio donde resulto ganador de la contienda (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/17062026la-uasd-elige-hoy-a-sus-nuevas-autoridades-universitariasfotos-estarlin-rosa32-1a70e406.jpg El doctor Jorge Asjana David mientras ejercia su voto en el proceso electoral del pasado 17 de junio donde resulto ganador de la contienda (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/17062026la-uasd-elige-hoy-a-sus-nuevas-autoridades-universitariasfotos-estarlin-rosa26-73ccac2c.jpg El doctor Jorge Asjana David mientras ejercia su voto en el proceso electoral del pasado 17 de junio donde resulto ganador de la contienda (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA) ‹ >