La UASD distingue a Andrés Navarro como Profesor del Año de Ingeniería y Arquitectura

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) reconoció al exministro de Educación y de Relaciones Exteriores, arquitecto y urbanista Andrés Navarro García, como Profesor del Año 2025-2026 de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, durante un acto con motivo de la celebración del Día del Maestro.

La distinción fue otorgada en reconocimiento a su trayectoria docente de más de tres décadas en la academia estatal y a sus aportes a la formación de arquitectos y urbanistas. Navarro imparte docencia en la UASD desde 1993.

Al recibir el galardón, el exministro de Educación agradeció el reconocimiento y aseguró que lo asume como un compromiso para seguir contribuyendo a la formación de profesionales.

"Desde que inicié la docencia en la UASD en 1993, lo hice con la convicción de que no hay mejor inversión para un país que la formación de sus profesionales. Ese principio sigue guiando cada clase que imparto", expresó.

Trayectoria

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/whatsapp-image-2026-07-01-at-115746-am1-e435d29e.jpeg La distinción fue entregada durante un acto celebrado en el auditorio de la primada de América. (FUENTE EXTERNA)

Navarro es egresado de la UASD y posee una maestría en Urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además de su labor académica en la universidad estatal, ha impartido clases en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

En la administración pública ocupó los cargos de ministro de Educación entre 2016 y 2019, ministro de Relaciones Exteriores entre 2014 y 2016 y secretario general del Ayuntamiento del Distrito Nacional entre 2008 y 2014. Actualmente dirige el Centro Estado y Sociedad (CEYS) y se desempeña como consultor en temas de planificación urbana y desarrollo local.

Es autor y coautor de varios libros sobre planificación urbana y desarrollo local, entre ellos "El Planeamiento Urbano en la Gestión Municipal" (2006), "Lógica de Formulación de Proyectos" (2005), "Metodología de Desarrollo Urbano de Asentamientos Precarios" (2005), "Planificación Urbana Participativa (Plan Cigua)" (2004), "Tras Las Huellas de lo Urbano" (2000), "¿Quiénes hacen Ciudad?" (1998) y "Antología Urbana de Ciudad Alternativa" (1996).

Durante la actividad, la UASD también reconoció a profesores de las distintas facultades correspondientes a los períodos académicos 2024-2025 y 2025-2026. La ceremonia contó con la asistencia de autoridades universitarias, docentes y estudiantes.