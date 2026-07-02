Luis Abinader inaugura centro de emergencias con helipuerto, sala de crisis y áreas de entrenamiento

La sede del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres. ( DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL )

En una región expuesta a huracanes, terremotos y otros fenómenos naturales, el presidente Luis Abinader afirmó este jueves que "República Dominicana ha elegido prepararse", al inaugurar la sede del Cuerpo Especializado de Mitigación a Emergencias y Desastres (Cemed).

La unidad, construida con una inversión de 454 millones de pesos, busca fortalecer la capacidad de respuesta del Estado frente a desastres naturales y otras emergencias.

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que un Gobierno "no espera que llegue la emergencia para descubrir lo que falta", sino que debe prepararse con anticipación mediante inversión, organización y entrenamiento.

Agregó que ante el cambio climático, crecimiento de las ciudades y el aumento de los riesgos ambientales y tecnológicos, los Estados tienen dos opciones: improvisar cuando llega la emergencia o prepararse antes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/020272026-inauguracion-cuerpo-especializado-de-mitigacion-a-emergencias-y-desastres-steven-curiel8-a9a04629.jpg El presidente Luis Abinader realiza el corte de cinta durante la inauguración del Centro Nacional de Respuesta ante Desastres, acompañado de funcionarios. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

"Los desastres ya no conocen fronteras ante esa nueva realidad la República Dominicana ha elegido prepararse, por eso impulsamos la creación del Cuerpo Especializado de Mitigación de Emergencias y Desastres (Cemed) de nuestras Fuerzas Armadas", manifestó el jefe de Estado.

Capacidad Operativa

El Cemed funcionará como centro de mando para coordinar las operaciones de búsqueda, rescate, mitigación de desastres, asistencia humanitaria, control de incendios y atención a eventos de origen antropogénicos de las Fuerzas Armadas, en apoyo al Sistema Nacional de Prevención, Mitigación y Respuesta y al Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

La sede dispone de 6,061 metros cuadrados de construcción e incluye un edificio administrativo, sala de crisis, helipuerto, áreas de entrenamiento, cuarteles, depósitos especializados y equipos tecnológicos para operaciones.

El ministro de Defensa Carlos Antonio Onofre destacó que, aun antes de la apertura oficial de su sede, el organismo enfrentó su primera prueba operativa con el despliegue de rescatistas dominicanos en apoyo a Venezuela tras los recientes terremotos registrados en ese país.

Según aludió esa misión demostró la capacidad de respuesta de la nueva unidad y proyectó el corazón solidario de la nación quisqueyana.

Expansión regional

Fernández Onofre anunció que el Ministerio de Defensa ampliará la capacidad estratégica del Cemed con la apertura, en los próximos meses, de sedes regionales en Higüey, Santiago y Barahona, además de una futura instalación en la región del Bajo Yuna, con el objetivo de ampliar la cobertura y reducir los tiempos de respuesta en todo el territorio nacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/020272026-inauguracion-cuerpo-especializado-de-mitigacion-a-emergencias-y-desastres-steven-curiel24-31b19d7d.jpg Un helicóptero estacionado en el helipuerto de la sede del Cemed. (DIARIO LIBRE/STEVEN CURIEL)

Durante la ceremonia estuvieron presentes miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, ministros y otros funcionarios del Gobierno entre ellos integrantes del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, el director general de la Policía Nacional, Modesto Cruz Cruz.

Así como autoridades civiles y militares, representantes de organismos de respuesta a emergencias e invitados especiales.