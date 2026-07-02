Altice Dominicana comunica que restableció los servicios móviles tras problemas de conexión

Avería en los servicios de Altice Dominicana. ( FUENTE EXTERNA )

La empresa de telecomunicaciones Altice Dominicana informó en la tarde de este jueves que ya fueron restablecidos los servicios de la red móvil y de recarga, los cuales presentaban intermitencias desde ayer miércoles.

No obstante, precisó que en las próximas horas es posible que los usuarios presenten lentitud al momento de comprar paquetes.

A través de un comunicado publicado en las redes sociales, la telefónica explicó que la lentitud en este servicio se debe al alto volumen de solicitudes tras el restablecimiento de las recargas.

Asimismo, aseguró que la velocidad del servicio se irá normalizando de forma progresiva. "Nuestro equipo técnico continúa monitoreando en tiempo real para garantizar la estabilidad total del servicio", precisó la compañía en el comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/saveclipapp730090179186047066110005916888090524973158217n-6b7374db.jpg Comunicado publicado en historia de la red social Instagram de Altice Dominicana, donde informa de la reestructuración de los servicios. (ALTICE DOMINICANA)

Avería

Desde las primeras horas de ayer miércoles, los usuarios de Altice Dominicana reportaron en redes sociales problemas de conectividad e internet.

En la tarde del miércoles, la empresa comunicó que presentaba inconvenientes temporales en los servicios de compra de paqueticos y recargas móviles, por lo que los usuarios experimentarían intermitencias para la realización de llamadas.

En la noche de ese mismo día, la telefónica reportó algunos de los servicios que ofrece presentan fallas debido a una "incidencia técnica". En ese comunicado la compañía no detalló cuáles servicios estaban siendo afectados por la avería.

Sin embargo, durante la tarde anunció, a través de una publicación en redes sociales, que enfrentaba inconvenientes con los servicios de paqueticos de internet y las recargas móviles.

En la misma publicación en la que Altice informó sobre la incidencia, los clientes comentaron que enfrentan inconvenientes con el internet fijo, la compra de paquetes, las recargas, los servicios del hogar y las llamadas, entre otros.