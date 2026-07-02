¿Cuáles países de América Latina y el Caribe pueden visitar los dominicanos sin necesidad de visado?

Recientemente se anunció que los ciudadanos de la República Dominicana ya no necesitarán una visa estampada emitida por un cónsul para ingresar a Panamá, luego de que el Gobierno de ese país derogara el decreto que imponía ese requisito migratorio desde 2015.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Ejecutivo No. 12, del 30 de junio de 2026, publicado este martes en la Gaceta Oficial de Panamá. El documento fue firmado por el presidente José Raúl Mulino y el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego.

Con esta disposición queda sin efecto el Decreto Ejecutivo No. 176, del 23 de noviembre de 2015, que obligaba a los ciudadanos dominicanos a obtener una visa estampada por un cónsul para ingresar a Panamá.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/whatsapp-image-2026-06-30-at-65958-pm-efa60b96-e5f24d80.jpeg Decreto Ejecutivo No. 12, de fecha 30 de junio de 2026. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/whatsapp-image-2026-06-30-at-70004-pm-662b0cd6-e4a9dd48.jpeg Decreto Ejecutivo No. 12, de fecha 30 de junio de 2026 (FUENTE EXTERNA) ‹ >

En vista de esto surge la pregunta: ¿Qué otros países de América Latina y el Caribe puede un dominicano visitar sin necesidad de visado?

La región más cercana: el Caribe insular y Centroamérica

En el Caribe los países que los dominicanos pueden visitar sin visa en la región están Jamaica, Cuba, Trinidad y Tobago, Granada, San Vicente y las granadinas, San Cristóbal y Nieves. También pueden visitar Montserrat, pero ese lugar no es un país sino uno territorio de ultramar dependiente de Reino Unido.

El hecho de que no se necesite visado no significa que un dominicano pueda entrar "como Pedro por su casa" a esos lugares. Por ejemplo, para visitar Jamaica se debe de llenar un formulario de ingreso en línea antes de volar.

En el caso de Cuba es obligatorio comprar la tarjeta de turista el cual es el documento migratorio que autoriza a los viajeros extranjeros a ingresar y transitar por el país con fines recreativos o de ocio.

Centroamérica es una región geográfica compuesta por siete naciones soberanas, de estas los dominicanos tienen la facilidad para visitar cuatro sin proceso de visado: El Salvador, Honduras, Nicaragua y también Panamá.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/america-central-b4d060ce.jpg Mapa de Centroamérica y el Caribe (FUENTE EXTERNA)

La cantidad de días que un ciudadano dominicano puede permanecer en esos países como turista son 90 días máximo.

Gracias al Convenio Centroamericano de Libre Movilidad (CA-4) el cual es un acuerdo de libre tránsito entre Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, cualquier ciudadano de esos países o turistas pueden transitar libremente entre esos países durante el lapso de 90 días.

En el caso específico de Nicaragua se debe de pagar al llegar al aeropuerto una tarjeta de turismo que ronda los diez dólares.

En el caso de Panamá la medida se produce luego de que, en mayo pasado, el presidente Luis Abinader se reuniera con su homólogo panameño, José Raúl Mulino, para fortalecer las relaciones bilaterales entre República Dominicana y Panamá, así como ampliar las inversiones empresariales y el intercambio económico entre ambas naciones.

Suramérica

Entre los países de ese subcontinente que los dominicanos pueden visitar sin visa están Colombia, Perú, Brasil, Ecuador, Bolivia y Paraguay.

Suramérica es una opción de viaje interesante. El subcontinente alberga más del 40 % de la biodiversidad del planeta y contiene la mayor diversidad de flora y fauna del mundo. Esto se debe a su vasta geografía, que incluye la selva amazónica, la cordillera de los Andes y una gran variedad de climas tropicales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/01/southamericaorthographicprojectionsvg-8e6bb695.jpg Mapa de Suramérica (FUENTE EXTERNA)

De todas estas naciones Colombia ha estado muy de moda en los últimos años por los dominicanos, especialmente los más jóvenes. Es uno de los destinos más accesibles gracias a las conexiones de vuelos directos desde Santo Domingo. (Pon el año)

El caso de Paraguay es un poco diferente. Técnicamente no requiere visa previa, sino una "Visa a la llegada" (Visa on Arrival). Los dominicanos no tienen que hacer trámites en Santo Domingo, simplemente se paga la tasa al aterrizar en el aeropuerto de Asunción.

Más datos sobre turismo dominicano en el exterior

Según datos del Banco Central (BC) la cantidad de dominicanos que viajan al extranjero ha aumentado de manera sistemática en los últimos años. Si comparamos las estadísticas de las salidas que han realizado ciudadanos dominicanos desde el 2019 hasta el 2025 sería lo siguiente:

Dominicanos que viajaron al extranjero 2019-2025 Año Viajeros dominicanos 2019 532,059 2020 209,902 2021 555,736 2022 779,710 2023 939,723 2024 928,767 2025 918,605

Con la excepción del 2020 la cantidad de dominicanos que salen del país ha tenido un incremento sostenido en el tiempo.

El país cada día más conectado con el mundo

Según datos que comparte la Junta de Aviación Civil (JAC), la cual es el órgano responsable de dictar la política aerocomercial del país, durante 2025 se movilizaron 19,619,578 pasajeros de entradas y salidas, mediante 138,278 operaciones aéreas, conectando a la República Dominicana con 410 destinos en 71 países, a través de 350 líneas aéreas regulares y no regulares.

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana concentró el mayor volumen de pasajeros, seguido por los aeropuertos de Las Américas, Santiago, Puerto Plata, La Romana, Samaná y El Higüero, en Santo Domingo.

"Cabe destacar que durante el año se autorizaron 1,332 rutas aéreas, de las cuales 115 corresponden a rutas nuevas, evidenciando el posicionamiento del país como un referente regional en desarrollo, competitividad y atracción de operaciones aéreas", afirma el JAC.

En materia de conectividad aérea internacional, se avanzó en la concertación y modernización de numerosos acuerdos bilaterales de transporte aéreo con Gobiernos de distintos continentes, incluyendo países como Corea, Qatar, Hong Kong, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suecia, Italia, Bélgica, El Salvador, Ecuador, Tanzania, Zimbabue y Benín.

De igual forma, se continuaron las negociaciones con países como Austria, Hungría, México, Bolivia y Trinidad y Tobago.

En el ámbito multilateral, la República Dominicana procedió a la firma del memorándum de entendimiento entre los 22 Estados miembros de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (CLAC) para la liberalización de la sexta libertad del aire, reafirmando su compromiso con una aviación regional más integrada.