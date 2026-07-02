×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Héctor Guzmán
Héctor Guzmán

Suplantan la identidad del dirigente político Héctor Guzmán para solicitar transferencias de dinero

Informó que los estafadores utilizan su nombre y el número telefónico 829-884-5637

  • Adalberto de la Rosa - Twitter
  • Adalberto de la Rosa - Facebook
Expandir imagen
Suplantan la identidad del dirigente político Héctor Guzmán para solicitar transferencias de dinero
Héctro Guzmán. (ARCHIVO/DIARIO LIBRE)

El dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, denunció que desaprensivos están utilizando su nombre para estafar a personas allegadas.

Explicó que varios de sus contactos, incluidos dominicanos residentes en el extranjero, lo han llamado para confirmar si realmente está solicitando transferencias de dinero.

No transferencias

Informó que los estafadores utilizan su nombre y el número telefónico 829-884-5637 para contactar a personas y pedirles que les transfieran dinero. Aseguró que en ningún momento ha solicitado recursos económicos a nadie.

  • "Me di cuenta de la estafa porque muchos de mis contactos comenzaron a llamarme para preguntarme si era cierto que estaba pidiendo dinero", expresó Guzmán.

Ante esta situación, exhortó a sus amigos, familiares y allegados a no atender ni responder solicitudes de dinero provenientes del citado número telefónico y a denunciar cualquier intento de fraude.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter
  • Compartir por Facebook

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Dominicana O&M. Ha ejercido el periodismo desde 1988 en radio, televisión y periódicos. 