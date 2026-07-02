Suplantan la identidad del dirigente político Héctor Guzmán para solicitar transferencias de dinero

El dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Héctor Guzmán, denunció que desaprensivos están utilizando su nombre para estafar a personas allegadas.

Explicó que varios de sus contactos, incluidos dominicanos residentes en el extranjero, lo han llamado para confirmar si realmente está solicitando transferencias de dinero.

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No transferencias

Informó que los estafadores utilizan su nombre y el número telefónico 829-884-5637 para contactar a personas y pedirles que les transfieran dinero. Aseguró que en ningún momento ha solicitado recursos económicos a nadie.

"Me di cuenta de la estafa porque muchos de mis contactos comenzaron a llamarme para preguntarme si era cierto que estaba pidiendo dinero", expresó Guzmán.

Ante esta situación, exhortó a sus amigos, familiares y allegados a no atender ni responder solicitudes de dinero provenientes del citado número telefónico y a denunciar cualquier intento de fraude.