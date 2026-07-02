El director del Inapa anuncia inicio de la ampliación de redes de distribución del acueducto de Baní

El director ejecutivo del Inapa, Wellington Arnaud, encabezó el inicio de la construcción del proyecto. ( FUENTE EXTERNA )

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa), Wellington Arnaud, encabezó este jueves el primer palazo para la ampliación de las redes de distribución del acueducto múltiple de Baní, en provincia Peravia.

El proyecto, que contempla beneficiar a más de 2,876 habitantes, será ejecutado con una inversión estimada en los 75,565,656 pesos.

Detalles del proyecto

A través de un comunicado de prensa, el Inapa informó que los trabajos incluyen la construcción de una estación de bombeo equipada con una electrobomba centrífuga y un motor eléctrico, así como la instalación de tuberías de impulsión y un sistema de almacenamiento.

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Asimismo, indicó que el proyecto contará con una red de distribución y la instalación de unas 500 acometidas domiciliarias urbanas.

En la actividad también participaron la gobernadora de Peravia, Angela Yadira Báez; el senador Julito Fulcar; los diputados Luis Báez y Willy Sánchez, el alcalde del municipio de Baní, Santos Ramírez; y otras autoridades.

"Estas son las obras que cambian vidas . Hacer estas inversiones deja en evidencia el compromiso con el bienestar de nuestra gente", expresó Arnaud.

El funcionario agradeció al presidente Luis Abinader por disponer los recursos necesarios para este tipo de proyectos, los cuales, a su juicio, contribuyen a mejorar la calidad de vida de la gente.