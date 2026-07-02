Altice continúa trabajos para resolver avería que afecta desde ayer a sus usuarios

La empresa de telecomunicaciones Altice Dominicana informó la mañana de este jueves que continúa trabajando para solucionar la intermitencia que afecta algunos de sus servicios desde la tarde del miércoles, mientras sus equipos técnicos mantienen las labores para restablecer las operaciones.

A través de un nuevo comunicado, la compañía indicó que sus especialistas trabajan de manera ininterrumpida junto con los responsables de la infraestructura involucrada en la incidencia, con el objetivo de estabilizar el desempeño de los servicios lo antes posible.

"Informamos que continuamos trabajando en la solución de la intermitencia en algunos de nuestros servicios. Nuestros equipos técnicos están trabajando de forma ininterrumpida, en conjunto con los especialistas de la infraestructura involucrada en la incidencia, para estabilizar el desempeño lo antes posible", expresó la empresa.

Técnicos trabajan

La actualización se produce luego de que, la noche del miércoles, Altice informara que algunos de sus servicios presentaban fallas debido a una "incidencia técnica".

Aunque en su comunicado más reciente la empresa tampoco especificó cuáles servicios continúan afectados, durante la tarde del miércoles había informado, mediante una publicación en sus redes sociales, que los inconvenientes impactaban los paqueticos de internet y las recargas móviles.

En esa ocasión, Altice explicó que sus equipos técnicos trabajaban para identificar las causas de la incidencia y restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Asimismo, reconoció que la interrupción parcial podría generar inconvenientes en la comunicación de sus clientes y ofreció disculpas por la situación.

Hasta el momento, la empresa no ha informado las causas de la falla ni ha ofrecido una fecha estimada para la normalización total de los servicios.