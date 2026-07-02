Episcopado renueva su directiva y escoge al obispo de San Francisco como su presidente

Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, presidente de la Conferencia del Episcopado Dominicano 2026-2029. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) escogió como su nuevo presidente a monseñor Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís.

Como vicepresidente fue elegido el arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, mientras que la Secretaría General estará a cargo de monseñor José Amable Durán Tineo. La escogencia fue realizada durante la asamblea plenaria 64 del Episcopado celebrada en la Casa María de la Altagracia.

La nueva directiva será para los próximos tres años y fue presentada durante un encuentro con directores de medios de comunicación y otras personalidades.

En sus primeras declaraciones como presidente del Episcopado, monseñor De la Cruz Baldera afirmó que el mundo atraviesa un proceso de cambios que marca una nueva época, caracterizada por la digitalización y el desarrollo de la inteligencia artificial.

"Estas transformaciones no solo están cambiando las dinámicas de nuestros periódicos, canales de televisión y plataformas digitales, sino que también están tocando las fibras más íntimas de la convivencia humana", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/b0d76cc1-f564-486c-bd16-769ea86fb4a7-ce519eab.jpg La nueva directiva de la Conferencia del Episcopado junto a algunos de los periodistas que partiparon en la presentación. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/1868a8df-ae61-4048-9ce7-7e21eee9f324-7d9bc8ec.jpg La nueva directiva de la Conferencia del Episcopado Dominicano para el 2026-2029. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/02062026-conferencia-del-episcopado-fotos-estarlin-rosa-2-744edd75.jpg Monseñor Carlos Tomás Morel Diplón, vicepresidente de la Conferencia. (DIARIO LBRE/ESTARLIN ROSA ) ‹ >

El desafío en la comunicación

Indicó que el mundo enfrenta nuevos desafíos con el avance de la comunicación y las nuevas tecnologías, pero insistió en que el compromiso debe ser crecer con humanidad, conocimiento y responsabilidad.

Al citar al papa León XIV, el religioso afirmó que el comunicador comprometido con la verdad renuncia al sensacionalismo y al "anzuelo del clic" para atraer audiencia.

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"El comunicador tiene una misión casi sacerdotal: proteger la verdad, porque lo que ustedes informan la gente cree que es cierto", expresó.

A la presentación de las nuevas autoridades de la Conferencia del Episcopado Dominicano asistieron el director de Listín Diario, Miguel Franjul; el director de El Día, José Monegro; el comentarista Julio Martínez Pozo, del programa El Sol de la Mañana.

También Yudelkis Gerrero, de Telecentro; Ricardo Rojas León, director de RNN, y Edith Febles, del programa El Día, Rosa Olga Medrano, , del Grupo Medrano, entre otros periodistas.