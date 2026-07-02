ONE: el 57.9 % de los niños de 5 a 9 años fue disciplinado con métodos violentos

Los resultados muestran que la prevalencia de la disciplina violenta varía según la edad de los menores. ( FUENTE EXTERNA )

La violencia continúa siendo un método de crianza muy utilizado en los hogares dominicanos. Así lo revela la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-MICS 2025), publicada este jueves por la Oficina Nacional de Estadística (ONE), que indica que el 57.9 % de los niños y niñas de entre 5 y 9 años fue disciplinado mediante algún método violento durante el mes anterior a la encuesta.

El trabajo de campo de la encuesta se realizó entre agosto y octubre de 2025.

El estudio también señala que el 37.9 % de los niños y niñas de 1 a 14 años experimentó castigos físicos como parte de su crianza, mientras que el 12.1 % de las madres, padres o cuidadores considera que el castigo físico es necesario para educar correctamente a los hijos.

Aumenta con la edad

Los resultados muestran que la prevalencia de la disciplina violenta varía según la edad de los menores.

Entre los niños menores de un año, el 16.5 % fue disciplinado mediante métodos violentos. La proporción aumenta a 36.3 % entre los de 1 a 2 años, a 50.7 % entre los de 3 y 4 años y alcanza su nivel más alto entre los de 5 a 9 años, con 57.9 %.

En esa misma línea, en el grupo de 10 a 14 años, la incidencia desciende ligeramente hasta 53.7 %, aunque continúa afectando a más de la mitad de ese grupo etario.

Según sexo y nivel educativo

La encuesta no encontró diferencias significativas entre niños y niñas. El 47.3 % de los niños y el 46.8 % de las niñas fueron disciplinados mediante métodos violentos durante el período analizado. Asimismo, la proporción que recibió castigos físicos fue prácticamente la misma: 38.1 % entre los niños y 37.7 % entre las niñas.

La ENHOGAR-MICS 2025 también muestra diferencias según el nivel educativo de las madres o cuidadoras. Entre los niños cuyas madres alcanzaron únicamente la educación primaria, el 54.6 % fue disciplinado mediante métodos violentos, frente al 41.2 % de aquellos cuyas madres tienen estudios universitarios o superiores.

Por nivel de riqueza, la prevalencia también es mayor en los hogares de menores ingresos. En el quintil más pobre, el 53.5 % de los niños fue disciplinado mediante métodos violentos, mientras que en el quintil más rico la proporción se reduce al 39.8 %.

Zonas rurales y urbanas

La encuesta también identifica diferencias por lugar de residencia. En las zonas rurales, el 50.4 % de los niños fue disciplinado mediante métodos violentos, frente al 45.5 % registrado en las zonas urbanas.

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