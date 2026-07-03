Acuerdan mejorar atención y prevención de riesgos laborales de los trabajadores

El director ejecutivo del Idoppril, Agustín Burgos, y el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) y la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) acordaron fortalecer su coordinación para mejorar la atención que reciben los trabajadores afiliados al Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Durante un encuentro entre ambas instituciones, el director ejecutivo del Idoppril, Agustín Burgos, explicó que la iniciativa busca hacer más eficientes los procesos, elevar la calidad de los servicios y ofrecer respuestas más oportunas a los afiliados.

Burgos indicó que la colaboración también contempla la optimización de procesos técnicos y operativos, el impulso de la transformación digital y el desarrollo de iniciativas orientadas al bienestar de los trabajadores.

Acceso a los trabajadores

De su lado, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, afirmó que el trabajo conjunto facilitará el acceso de los trabajadores a información actualizada sobre sus derechos y deberes en materia de riesgos laborales y seguridad social.

Ambas entidades informaron que también promoverán programas de capacitación y sensibilización para fortalecer la prevención de riesgos y fomentar ambientes de trabajo más seguros.