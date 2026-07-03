Derechos Humanos condena muerte de joven durante incidente con agente policial

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos del municipio Santo Domingo Este, Jason Mercedes, condenó la noche de este viernes el incidente en el que perdió la vida un joven tras recibir un disparo presuntamente realizado por un agente de la Policía Nacional en la cañada de Guajimía, en el sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

La víctima fue identificada como Darlin Mercado Reyes, cuyo fallecimiento ha generado preocupación y reacciones entre comunitarios y representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos.

"El joven perdió la vida a manos de un agente policial, el cual sin mediar palabra le disparó", lamentó Mercedes al referirse al hecho.

El dirigente sostuvo que el caso ha provocado inquietud en la ciudadanía y en distintos sectores del país debido a las circunstancias en las que ocurrió el incidente y la presunta actuación del miembro de la institución del orden.

Asimismo, expresó su preocupación por los hechos de violencia en los que se ven involucrados civiles y agentes policiales, al tiempo que llamó a las autoridades a profundizar las investigaciones y establecer responsabilidades.

"Hacemos un llamado al director de la Policía para que tome en consideración este tipo de accionar de algunos agentes, ya que él es implacable con los abusos", manifestó Mercedes.

Detalles del incidente

Un audiovisual muestra el momento en que se produce un forcejeo entre varios agentes de la Policía Nacional y un joven, quien les pregunta a los uniformados: «¿Qué hice para que me lleven preso?». Posteriormente, se escucha decir: «Yo tengo todo lo mío ahí», mientras es sujetado por los agentes, que intentan trasladarlo del lugar.

Momentos después, un segundo joven —la víctima mortal— se acerca a los uniformados y, según se observa en el video, uno de los agentes realiza un disparo. El joven cae instantáneamente al pavimento.