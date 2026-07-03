Estados Unidos reconoce a República Dominicana por resultados en la lucha contra el narcotráfico

El presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José M. ( FUENTE EXTERNA )

La Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur (Jiatfs, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos reconoció este viernes al Gobierno de la República Dominicana por su labor en la disrupción y desmantelamiento de organizaciones criminales transnacionales, en especial por los resultados operacionales alcanzados durante los meses de abril y mayo de este año.

En una comunicación dirigida al presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Cabrera Ulloa, el director de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur, contralmirante Jeffrey K. Randall, destacó que esos resultados son fruto de la integración de inteligencia conjunta, la cooperación regional y una postura proactiva frente a las amenazas transnacionales, refiere una nota de prensa.

"Le felicitamos por todas las operaciones autónomas y el aporte de inteligencia mediante alertas, movimientos críticos, que derivaron en resultados positivos operacionales; igualmente congratulamos el desempeño superior al 90 % a su plataforma de patrullaje aéreo, marítimo y terrestre", expresó el alto oficial estadounidense.

Cooperación interinstitucional

Randall afirmó que la coordinación entre la DNCD, la Armada, la Fuerza Aérea y las agencias de inteligencia del Estado constituye un ejemplo de integración interinstitucional e interagencial esencial para la seguridad hemisférica.

De su lado, Cabrera Ulloa agradeció, en nombre del Gobierno dominicano, el reconocimiento del contralmirante Randall y aseguró que la República Dominicana mantiene su compromiso de fortalecer los lazos de cooperación con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.