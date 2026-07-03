Un joven falleció la tarde de este viernes tras recibir un disparo, presuntamente realizado por un agente de la Policía Nacional, en La Cañada de Guajimía, sector Herrera, municipio Santo Domingo Oeste.

La institución del orden informó, mediante una nota de prensa, que el agente involucrado fue puesto a disposición del Ministerio Público para establecer las responsabilidades correspondientes.

Además indicó que la Dirección Central de Asuntos Internos realiza el proceso administrativo para determinar las posibles responsabilidades disciplinarias derivadas del hecho.

La Policía reiteró que no tolerará conductas que impliquen un uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza ni actuaciones que vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Las autoridades no precisaron la identidad de la víctima ni del agente involucrado en el caso.

Sobre el caso

Un audiovisual muestra el momento en que se produce un forcejeo entre varios agentes de la Policía Nacional y un joven, quien les pregunta a los uniformados: «¿Qué hice para que me lleven preso?».

Posteriormente, se escucha decir: «Yo tengo todo lo mío ahí», mientras es sujetado por los agentes, que intentan trasladarlo del lugar.

Momentos después, un segundo joven —la víctima mortal— se acerca a los uniformados y, según se observa en el video, uno de los agentes realiza un disparo.

El joven cae instantáneamente al pavimento.

Tras el hecho, parte de la patrulla abandona el lugar, mientras residentes del sector gritan: «¡Ay, lo mataron! ¡Vamos a llevarlo al médico!».

Otros agentes permanecen en la escena, en medio del cuerpo del joven y del clamor de los comunitarios, quienes repetían: «Era un muchacho que no era de nada».

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