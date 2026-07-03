Queman neumáticos en Herrera para exigir justicia por muerte de joven a manos de un policía. ( DIARIO LIBRE )

Con la quema de neumáticos, residentes de Herrera, en Santo Domingo Oeste, protestaron la noche de este viernes para exigir justicia por la muerte de Darlin Mercado Reyes, un joven de 19 años que falleció tras recibir un disparo de un agente de la Policía Nacional durante un incidente ocurrido en La Cañada de Guajimía.

La Policía Nacional informó, mediante un comunicado, que el agente involucrado fue puesto a disposición del Ministerio Público para los fines correspondientes.

Reacción de la comunidad

Los residentes de Santo Domingo Oeste han expresado su indignación y tristeza por la muerte de Darlin, lo que ha llevado a una serie de protestas en la zona. La quema de neumáticos se ha convertido en una forma de manifestar su descontento y exigir respuestas claras sobre el incidente.

Acciones de la Policía Nacional

La Policía Nacional condenó de "manera categórica" la actuación del agente, al considerar que constituye un hecho inaceptable y totalmente contrario a los principios, valores, normas, protocolos y al modelo de actuación que rigen el ejercicio de la función policial.

La respuesta de la Policía Nacional incluye la puesta a disposición del agente involucrado, lo que ha generado un debate sobre la actuación de las fuerzas del orden en situaciones de confrontación con la ciudadanía. Los residentes esperan que se tomen medidas adecuadas para garantizar la justicia en este caso.

En ese sentido, reiteró que "no tolerará conductas que impliquen un uso ilegítimo o desproporcionado de la fuerza ni actuaciones que vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos".

De manera paralela a la investigación que desarrolla el Ministerio Público, la Dirección Central de Asuntos Internos lleva a cabo el proceso administrativo correspondiente para determinar las responsabilidades disciplinarias que puedan derivarse de este lamentable hecho.

La institución expresó sus más sinceras condolencias a los familiares del joven fallecido y reafirma su compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y el estricto cumplimiento de la ley, garantizando plena colaboración con el Ministerio Público hasta el total esclarecimiento de los hechos.