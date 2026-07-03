RD obtiene reconocimientos internacionales en transparencia y administración pública

La República Dominicana obtuvo dos importantes reconocimientos en transparencia y administración pública consolidándose en un referente internacional en gestión y crecimiento.

Mediante una nota de prensa, la Presidencia de la República informó que el país alcanzó 82 puntos sobre 100 en la Encuesta de Presupuesto Abierto (Open Budget Survey, OBS) 2025, la calificación más alta entre los países de Hispanoamérica y el segundo lugar a nivel mundial en transparencia presupuestaria, además de ocupar el tercer lugar global en participación pública.

De manera simultánea, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) otorgó a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) el Premio de las Naciones Unidas al Servicio Público (UNPSA 2026), el mayor reconocimiento internacional en materia de administración pública, por el desarrollo del Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva (SAPR), una herramienta tecnológica que fortalece la transparencia y la integridad en las contrataciones del Estado.

Asimismo, la Encuesta de Presupuesto Abierto, elaborada por la International Budget Partnership (IBP), reconoció a la República Dominicana como el caso más destacado de progreso sostenido en transparencia presupuestaria a nivel mundial.

Avances en transparencia

Los datos sostienen que, en los últimos años, el país incrementó su puntuación de aproximadamente 12 a 82 puntos, el mayor avance registrado entre las naciones evaluadas durante ese período.

Este resultado responde a la publicación sistemática de los documentos presupuestarios fundamentales, el fortalecimiento técnico de la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES), la institucionalización de mecanismos de participación ciudadana y la colaboración permanente con organizaciones de la sociedad civil.

Al recibir los resultados de la encuesta, el director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, destacó que la transparencia presupuestaria fortalece la confianza ciudadana y mejora la calidad del debate sobre el uso de los recursos públicos.

Innovación en contrataciones

En materia de contrataciones públicas, el reconocimiento de las Naciones Unidas distingue el impacto del Sistema de Alerta Preventiva y Reactiva (SAPR), una plataforma desarrollada por talento técnico dominicano que permite detectar, de forma automatizada, posibles riesgos e irregularidades antes de la adjudicación de los procesos de compra.

Desde su implementación en 2021, el sistema ha analizado más de 360,000 procedimientos de contratación, generado más de 147,000 alertas preventivas y contribuido a la corrección temprana de miles de procesos, lo que ha permitido, según las autoridades, reencauzar contrataciones por más de 778.3 millones de dólares bajo criterios de mayor transparencia, competencia y cumplimiento de la normativa.

Al conocer esta decisión de la ONU, el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, señaló que el reconocimiento de ese organismo mundial demuestra que la innovación pública constituye una herramienta eficaz para fortalecer la integridad institucional, prevenir riesgos y optimizar el uso de los recursos del Estado.

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Mientras la Encuesta de Presupuesto Abierto reconoce la apertura y la transparencia en la gestión de las finanzas públicas, el Premio de las Naciones Unidas valida los avances del país en materia de integridad, prevención de riesgos y control de las contrataciones estatales. En conjunto, ambos reconocimientos evidencian el fortalecimiento de la rendición de cuentas y de la institucionalidad pública impulsado por el presidente Luis Abinader.

Con estos resultados, la República Dominicana fortalece su posicionamiento como referente internacional en gobierno abierto, transparencia presupuestaria e innovación pública.