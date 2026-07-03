Un hombre acusado de herir con un arma blanca a su expareja en el sector Villa Duarte, en Santo Domingo Este, se entregó este viernes a las autoridades luego de varios días de búsqueda por parte de la Policía Nacional.

Se trata de Osiris Manuel Cabral, de 32 años, quien era activamente buscado mediante la orden de arresto número 2026-AJ-0055328, emitida el pasado 1 de julio de 2026 por su presunta vinculación con la agresión contra la mujer, quien sufrió múltiples heridas de arma blanca dentro de su residencia.

La institución del orden informó que la entrega voluntaria del imputado se produjo durante la mañana en una oficina de abogados ubicada en el sector Alma Rosa I, tras las labores de inteligencia y localización desarrolladas por agentes de la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI).

Proceso judicial

De acuerdo con la Policía, durante el proceso fueron garantizados la integridad física y los derechos fundamentales del detenido, quien posteriormente fue trasladado a la unidad correspondiente para ser puesto a disposición del Ministerio Público, organismo que continuará con el proceso judicial y las investigaciones relacionadas con el caso.