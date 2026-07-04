Salud Pública supervisa misión humanitaria dominicana en Venezuela

Ministro de Salud Pública Dr. Victor Atallah junto al ministro del Poder Popular para la Salud de Venezuela, Dr. Carlos Alvarado ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, realizó este sábado un recorrido por las principales instalaciones de respuesta internacional al terremoto que afectó a Venezuela, en el estado La Guaira, donde constató el despliegue de la misión humanitaria dominicana y la instalación del Equipo Médico de Emergencias Tipo 1 (EMT-1).

La jornada inició en el Centro de Información y Coordinación (CICOM) de la Organización Panamericana y Mundial de la Salud (OPS/OMS), desde donde se coordina la respuesta sanitaria internacional. En este espacio se monitorea la situación en tiempo real, se distribuyen recursos y se asignan las misiones de los Equipos Médicos de Emergencia.

Posteriormente, el ministro se trasladó al Estadio César Nieves, donde se instala el EMT-1 enviado por el Gobierno dominicano como parte del operativo Quisqueya Solidaria.

El equipo está integrado por 40 profesionales de la salud y personal técnico especializado, entre ellos médicos generales, emergenciólogos, pediatras, ginecólogos, enfermeras, farmacéuticos, psicólogos, así como ingenieros en agua y saneamiento, técnicos biomédicos y personal de logística y coordinación.

El EMT-1 tiene capacidad para atender hasta 100 pacientes por día, ofrecer estabilización, cirugías menores, atención materno-infantil, apoyo en salud mental y respuesta ante incidentes, operando bajo estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante el recorrido, Atallah supervisó la instalación del hospital móvil y conversó con el personal médico y logístico desplegado en la zona.

El funcionario también sostuvo un encuentro con el ministro del Poder Popular para la Salud de Venezuela, Carlos Alvarado, con quien abordó las acciones de cooperación y la coordinación de la respuesta humanitaria tras el sismo.

Reacciones tras el apoyo de RD

Alvarado agradeció el apoyo de la República Dominicana y destacó los lazos entre ambos países. "Agradecemos profundamente a la República Dominicana... su solidaridad representa esperanza para nuestro pueblo", expresó.

Atallah, de su lado, reafirmó el compromiso del Gobierno dominicano de continuar apoyando a Venezuela y destacó que la misión médica refleja la vocación solidaria del país ante emergencias internacionales.

Tras la visita, el ministro regresó a República Dominicana luego de supervisar el avance de la misión y la coordinación internacional de la respuesta al terremoto.